Dương Tử được khen gu thời trang có tiến bộ trong loạt ảnh mới nhờ từ bỏ một thứ?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh trong buổi livestream thương hiệu mà cô làm đại diện. Theo đó, xuất hiện trong sự kiện này, cô nàng được netizen khen ngợi gu thời trang có tiến bộ nhờ đã từ bỏ một thứ.

Dương Tử đang là một trong những nữ diễn viên trẻ tiềm năng, sở hữu lượng fan đông đảo. Tuy khả năng diễn xuất tốt nhưng về mặt thời trang thì nàng tiểu hoa lại không được đánh giá cao. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh trong buổi livestream thương hiệu mà cô làm đại diện. Theo đó, xuất hiện trong sự kiện này, cô nàng diện trang phục tone xanh nhạt vói áo khoác dạ kèm sơ mi trắng bên trong. Cô nàng cũng để tóc cột thấp gọn gàng điểm xuyết dây cột tóc màu trắng để tệp màu áo.

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho phong cách ăn mặc lần này của Dương Tử. Theo đó, họ cho rằng cô nàng chọn style này trông thanh lịch, nhã nhặn nhưng không quá già, vẫn giữ được sự trẻ trung. Bên cạnh đó, họ còn nhận định chỉ cần Dương Tử chăm chút cho cách ăn mặc, đừng diện kiểu váy hoa, trễ vai thì sẽ cải thiện phần nhìn trong mắt khán giả.

Được biết, Dương Tử nhược điểm vóc dáng đẫy đà, đặc biệt là phần vai thô, khá đầy đặn. Vậy nên cô nàng khó có thể diện đẹp những mẫu trang phục gợi cảm, ví dụ như váy trễ vai. Dẫu vậy Dương Tử dường như luôn có chấp niệm không đổi với váy trễ vai. Cô thường xuyên chọn diện kiểu này khi tham dự sự kiện. Chính vì thế, cô nàng không ít lần ‘tiếp tay’ cho team qua đường bắt chộp được những khoảnh khắc kém đẹp của Dương Tử khi diện đầm trễ vai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-duoc-khen-gu-thoi-trang-co-tien-bo-trong-loat-anh-moi-nho-tu-bo-mot-thu-566329.html