Dương Tử xuất sắc ẵm trọn giải thưởng về thành tích phim hot nhưng vẫn khiến netizen tranh cãi dữ dội vì một lý do?

Sao quốc tế 21/03/2023 14:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Weibo đã chính thức công bố Top 3 Phim truyền hình Hoa Ngữ hot nhất năm 2022. Phim của Dương Tử gần như ôm trọn giải thưởng này nhưng vẫn bị netizen tranh cãi dữ dội.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Weibo đã chính thức công bố Top 3 Phim truyền hình Hoa Ngữ hot nhất năm 2022. Có 3 bộ phim được gọi tên theo vị trí từ cao đến thấp: Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Băng Vũ Hỏa, Trầm Vụn Hương Phai.

Dương Tử xuất sắc ẵm trọn giải thưởng về thành tích phim hot nhưng vẫn khiến netizen tranh cãi dữ dội vì một lý do? - Ảnh 1

Theo như kết quả này, Dương Tử đã thắng lớn khi chính thức ẵm trọn giải thưởng với 2 bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Trầm Vụn Hương Phai. Bên cạnh những lời chúc mừng thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kết quả này.

Dương Tử xuất sắc ẵm trọn giải thưởng về thành tích phim hot nhưng vẫn khiến netizen tranh cãi dữ dội vì một lý do? - Ảnh 2Dương Tử xuất sắc ẵm trọn giải thưởng về thành tích phim hot nhưng vẫn khiến netizen tranh cãi dữ dội vì một lý do? - Ảnh 3

Nhiều khán giả cho rằng xét về thành tích về nội dung, diễn xuất của Trầm Vụn Hương Phai vốn không được đánh giá cao như Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi hay Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh.

Được biết, Mộng Hoa Lục đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Nhan sắc, diễn xuất lẫn khả năng tạo chemistry của ‘thần tiên tỷ tỷ’ không mai một mà ngày càng nâng cấp. Trên diễn đàn Douban, bộ phim có số điểm 8,8/10 điểm, cao nhất trong số phim truyền hình Trung Quốc những năm gần đây. Phim gây tiếng vang tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á.

Dương Tử xuất sắc ẵm trọn giải thưởng về thành tích phim hot nhưng vẫn khiến netizen tranh cãi dữ dội vì một lý do? - Ảnh 4

 

Với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ là hai dự án chính kịch đánh dấu sự chuyển hình thành công của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay từ khi lên sóng đến khi kết thúc, dù là phim được định hình sẽ kén khán giả nhưng với diễn xuất tốt, hy sinh cho vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh chinh phục hoàn toàn người xem.

Dương Tử xuất sắc ẵm trọn giải thưởng về thành tích phim hot nhưng vẫn khiến netizen tranh cãi dữ dội vì một lý do? - Ảnh 5

Dương Tử xuất sắc ẵm trọn giải thưởng về thành tích phim hot nhưng vẫn khiến netizen tranh cãi dữ dội vì một lý do? - Ảnh 6

Tuy nhiên, một số khán giả phát hiện ra rằng trên thực tế những dự án trên của Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh không tham gia vào cuộc bình chọn nên không nằm trong top xếp hạng cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy, nhiều khán giả vẫn không hài lòng về kết quả ‘ăn may’ của Dương Tử và vẫn còn tranh cãi dữ dội.

Netizen tiếc nuối một điều trước loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Dương Tử?

Netizen tiếc nuối một điều trước loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Dương Tử?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Dương Tử thời chưa nổi tiếng. Theo đó, netizen tiếc nuối một điều khi xem loạt ảnh này.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Netizen tiếc nuối một điều trước loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Dương Tử?

Netizen tiếc nuối một điều trước loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Dương Tử?

Lộ diện khung cảnh tình tay ba sặc mùi ghen tuông của Dương Tử và các người tình trong Trường Tương Tư

Lộ diện khung cảnh tình tay ba sặc mùi ghen tuông của Dương Tử và các người tình trong Trường Tương Tư

Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu

Netizen soi ra điều kì lạ trong loạt ảnh leak của Dương Tử trong hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu

Tiêu Chiến 'tâm linh tương thông' với Dương Tử, cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà không cặp đôi nào làm được?

Tiêu Chiến 'tâm linh tương thông' với Dương Tử, cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà không cặp đôi nào làm được?

Trường Tương Tư của Dương Tử đã qua ải kiểm duyệt, chuẩn bị gia nhập 'cuộc chiến phim ảnh' với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Trường Tương Tư của Dương Tử đã qua ải kiểm duyệt, chuẩn bị gia nhập 'cuộc chiến phim ảnh' với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do?

Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới