Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Weibo đã chính thức công bố Top 3 Phim truyền hình Hoa Ngữ hot nhất năm 2022. Có 3 bộ phim được gọi tên theo vị trí từ cao đến thấp: Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Băng Vũ Hỏa, Trầm Vụn Hương Phai.

Theo như kết quả này, Dương Tử đã thắng lớn khi chính thức ẵm trọn giải thưởng với 2 bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Trầm Vụn Hương Phai. Bên cạnh những lời chúc mừng thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kết quả này.

Nhiều khán giả cho rằng xét về thành tích về nội dung, diễn xuất của Trầm Vụn Hương Phai vốn không được đánh giá cao như Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi hay Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh.

Được biết, Mộng Hoa Lục đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Nhan sắc, diễn xuất lẫn khả năng tạo chemistry của ‘thần tiên tỷ tỷ’ không mai một mà ngày càng nâng cấp. Trên diễn đàn Douban, bộ phim có số điểm 8,8/10 điểm, cao nhất trong số phim truyền hình Trung Quốc những năm gần đây. Phim gây tiếng vang tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á.

Với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ là hai dự án chính kịch đánh dấu sự chuyển hình thành công của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay từ khi lên sóng đến khi kết thúc, dù là phim được định hình sẽ kén khán giả nhưng với diễn xuất tốt, hy sinh cho vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh chinh phục hoàn toàn người xem.

Tuy nhiên, một số khán giả phát hiện ra rằng trên thực tế những dự án trên của Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh không tham gia vào cuộc bình chọn nên không nằm trong top xếp hạng cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy, nhiều khán giả vẫn không hài lòng về kết quả ‘ăn may’ của Dương Tử và vẫn còn tranh cãi dữ dội.