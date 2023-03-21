Vừa chia tay Lý Lan Địch, Trần Tinh Húc đã vội sánh duyên với 'tình cũ' Vương Hạc Đệ trong dự án chuyển thể của Diệp Phỉ Nhiên

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Anh Cũng Có Ngày Này đang chuẩn bị khởi quay. Theo đó, dự án đang tiếp xúc với 'tình cũ' Vương Hạc Đệ và Trần Tinh Húc vào vai nam nữ chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Anh Cũng Có Ngày Này đang chuẩn bị khởi quay. Theo đó, dự án đang tiếp xúc với Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc vào vai nam nữ chính. Thông tin này nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Theo đó, Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc là những tiểu hoa, tiểu sinh đang lên của làng giải trí Hoa Ngữ. Không những thế, cả hai đều sở hữu visual hút mắt chắc hẳn sẽ tạo chemistry bùng nổ.

Trước đó, có thông tin Triệu Lộ Tư sẽ nên duyên với Trần Tinh Húc trong dự án này. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía các diễn viên nhưng màn hợp tác này khiến netizen ‘ưng bụng’ vì visual mãn nhãn của cả hai đều phù hợp với dự án này.

Anh Cũng Có Ngày Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Nội dung kể về chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Thành Dao và Tiền Hằng đều làm trong ngành luật, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp khán giả có thể hiểu thêm kiến thức về luật pháp.

Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đậm chất cổ điển của Ngu Thư Hân làm đại diện cho ảnh bìa tạp chí Elle số tháng 3/2023.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-chia-tay-ly-lan-ich-tran-tinh-huc-a-voi-sanh-duyen-voi-tinh-cu-vuong-hac-e-trong-du-an-chuyen-the-cua-diep-phi-nhien-565529.html