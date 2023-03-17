Loạt ảnh tạp chí của Trần Tinh Húc thế nào mà khiến dân tình liên tưởng đến 'thầy giáo biến thái' trong bộ phim The Glory đình đám xứ Hàn

Gần đây, Trần Tinh Húc thu hút đông đảo sự chú ý với dự án tiên hiệp đầu tiên mang tên Tinh Lạc Ngưng Thành Đường . Mặc dù dự án đã chính thức khép lại, tên tuổi của nam thần vẫn giữ nhiệt trong lòng công chúng vì sự thăng hạng rõ rệt trong diễn xuất của mình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Trần Tinh Húc trên tạp chí Sense. Đáng chú ý, anh chàng xuất hiện với tạo hình đầy mới lạ với mái tóc Lý Tiểu Long khiến dân tình vừa bật cười vừa xuýt nữa không nhận ra.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn lầm tưởng anh chàng chính là nhân vật thầy giáo biến thái Choo do diễn viên Heo Dong Won thủ vai trong bộ phim The Glory đình đám xứ Hàn hiện nay. Theo đó, tạo hình mái tóc của nhân vật này đang trở thành meme phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội.

Bên cạnh lối diễn xuất tự nhiên và linh hoạt, ngoại hình điển trai, phù hợp với mọi tạo hình cũng là một lợi thế của nam diễn viên. Anh thường được chọn mặt gửi vàng cho những vai diễn trong thời chiến hoặc thời kỳ cổ đại.

Bốn năm trước, Thái tử Đông Cung Lý Thừa Ngân “vừa đáng thương, vừa đáng hận” từng gây sốt khắp các diễn đàn xã hội. Nhân vật ấy để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả, tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trần Tinh Húc. Nhân vật của anh chàng vừa mưu mô, độc ác lại vừa muốn có được tình yêu nên sau khi bộ phim kết thúc, Trần Tinh Húc bị gán biệt danh ‘Ngân đù’.

Gần đây, sau thành công của Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Trần Tinh Húc gây ấn tượng với khán giả khi cùng lúc hóa thân thành một vị Thần quân trầm tĩnh, hướng nội và 3 phiên bản tính cách khác nhau khi thần hồn tiêu tán, nam diễn viên dần cho thấy sự thăng hạng, tiến bộ trong khả năng diễn xuất của mình.