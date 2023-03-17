Tiêu Chiến được lựa chọn vào một dự án điện ảnh 'khủng', không chiếu rạp nhưng vẫn chứng minh 'cái tên đắt giá' ở một điểm?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tiêu Chiến sẽ tham gia một dự án điện ảnh mới của Thẩm Đằng và kết hợp cùng với Châu Dã. Tuy nhiên, dự án này sẽ không chiếu tại rạp nhưng Tiêu Chiến vẫn chứng minh là 'cái tên' đắt giá thể hiện qua một điểm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tiêu Chiến sẽ tham gia một dự án điện ảnh mới của Thẩm Đằng và kết hợp cùng với Châu Dã. Tuy nhiên, dự án này sẽ không chiếu tại rạp mà được chiếu trên đài CCTV6. Dù chưa tiết lộ rõ thông tin của dự án này nhưng vai diễn chính này của Tiêu Chiến được đích thân bộ giáo dục đề cử.

Có thể thấy, đây chính là cơ hội đắt giá để Tiêu Chiến nâng cao và thể hiện năng lực của mình trước công chúng. Được biết, mặc dù thành công ở mảng phim truyền hình nhưng ở mảng phim điện ảnh, anh chàng lại không được đánh giá cao.

Trước đó, Tiêu Chiến từng tham gia dự án điện ảnh Tru Tiên 1 và bị chê thậm tệ. Dự án từng ẵm giải ‘Bộ phim điện ảnh gây thất vọng nhất’ của Cây chổi vàng 2020. Nhóm giám khảo của Cây Chổi Vàng đánh giá: "Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không thể tạo ra sức hút cho nhân vật, không hiểu chính nhân vật mình đang đóng. Cách thể hiện của anh quá bạo lực, vụn vặt, không khống chế được vai diễn. Trương Tiểu Phàm do Tiêu Chiến thể hiện chỉ có ngoại hình được tô điểm, mà không có biến hóa nội tâm bên trong".

Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía ekip phim cũng như phía Tiêu Chiến nhưng các fan hâm mộ của anh chàng vẫn kì vọng một vai diễn điện ảnh đột phá của anh chàng trong tương lai.

Tiêu Chiến 'tâm linh tương thông' với Dương Tử, cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà không cặp đôi nào làm được? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hai đỉnh lưu Tiêu Chiến và Dương Tử cùng nhau làm một điều trong nhiều năm mà hiếm có cặp đôi nào làm được.

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