Tiêu Chiến được nhắm tới vai chính của movie Tân Anh Hùng Xạ Điêu, liệu có vượt qua cái bóng của 'đàn anh' Lý Á Bằng và Hồ Ca?

Sao quốc tế 10/03/2023 14:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Tân Anh Hùng Xạ Điêu do đạo diễn Từ Khắc cầm trịch rục rịch khởi quay. Theo đó, nam chính được nhắm tới gọi tên Tiêu Chiến.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Tân Anh Hùng Xạ Điêu do đạo diễn Từ Khắc cầm trịch rục rịch khởi quay. Theo đó, nam chính được nhắm tới gọi tên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến được nhắm tới vai chính của movie Tân Anh Hùng Xạ Điêu, liệu có vượt qua cái bóng của 'đàn anh' Lý Á Bằng và Hồ Ca? - Ảnh 1

Mặc dù chỉ là lời đồn đoán nhưng đã khiến không ít khán giả e dè trước diễn xuất của Tiêu Chiến, khó lòng vượt qua bản gốc của thế hệ trước. Được biết, 2 bản truyền hình Anh Hùng Xạ Điêu của Lý Á BằngHồ Ca từng làm mưa làm gió truyền hình Hoa Ngữ.

Tiêu Chiến được nhắm tới vai chính của movie Tân Anh Hùng Xạ Điêu, liệu có vượt qua cái bóng của 'đàn anh' Lý Á Bằng và Hồ Ca? - Ảnh 2

Đặc biệt, phiên bản của Lý Á Bằng được nhiều fan nguyên tác khen ngợi là bám sát với tác phẩm gốc với sự đầu tư kỹ lưỡng cả về phần hình ảnh lẫn âm thanh.Bản thân cha đẻ của nguyên tác, nhà văn Kim Dung cũng hài lòng với phiên bản chuyển thể này hơn cả các phiên bản của Hồng Kông hay Đài Loan.

Tiêu Chiến được nhắm tới vai chính của movie Tân Anh Hùng Xạ Điêu, liệu có vượt qua cái bóng của 'đàn anh' Lý Á Bằng và Hồ Ca? - Ảnh 3

Không những thế, xét về diễn xuất ở mảng điện ảnh, Tiêu Chiến từng tham gia dự án điện ảnh Tru Tiên 1 đã bị chê thậm tệ. Dự án từng ẵm giải ‘Bộ phim điện ảnh gây thất vọng nhất’ của Cây chổi vàng 2020.

Nhóm giám khảo của Cây Chổi Vàng đánh giá: "Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không thể tạo ra sức hút cho nhân vật, không hiểu chính nhân vật mình đang đóng. Cách thể hiện của anh quá bạo lực, vụn vặt, không khống chế được vai diễn. Trương Tiểu Phàm do Tiêu Chiến thể hiện chỉ có ngoại hình được tô điểm, mà không có biến hóa nội tâm bên trong".

Tiêu Chiến được nhắm tới vai chính của movie Tân Anh Hùng Xạ Điêu, liệu có vượt qua cái bóng của 'đàn anh' Lý Á Bằng và Hồ Ca? - Ảnh 4

Chính vì thế, thông tin Tiêu Chiến đóng chính trong dự án điện ảnh Tân Anh Hùng Xạ Điêu đang gây tranh cãi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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