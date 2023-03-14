Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn phát tín hiệu phim sắp lên sóng bằng một điều?

Sao quốc tế 14/03/2023 16:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã phát tín hiệu phim sắp lên sóng.

Sau dự án Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Tiêu Chiến kết hợp cùng Dương Tử hoãn nhiều lần mới lên sóng thì dự án Ngọc Cốt Dao của nam thần được khán giả hóng đợi mãi vẫn chưa thấy công chiếu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin lượt hẹn xem trước bộ phim Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã cán mốc 4,5 triệu lượt. Nhiều fan hâm mộ khi nhận được tin này không khỏi phấn khích vì dường như bộ phim đã ‘phát tín hiệu’ ngày lên sóng chính thức sẽ không còn xa.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn phát tín hiệu phim sắp lên sóng bằng một điều? - Ảnh 1

Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Nội dung xoay quanh thái tử cao ngạo lạnh lùng Thời Ảnh (Tiêu Chiến) của vương triều Không Tang và quận chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Câu chuyện bắt đầu khi Chu Nhan - quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang đào hôn, cùng khúc mắc tinh cảm giữa nàng và sư phụ mình là Thời Ảnh thuộc Đại Thần cung trên đỉnh Nghi Sơn. Vận mệnh vương triều Không Tang cũng vì vậy mà thay đổi.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn phát tín hiệu phim sắp lên sóng bằng một điều? - Ảnh 2

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên mềm mỏng, phá lệ. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên" của Thời Ảnh. Cuối cùng trở thành mối tinh khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao tại thượng ấy.

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