Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do?

Sao quốc tế 16/03/2023 18:00

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Hoa Gian Lệnh đang tiếp xúc với Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y vào vai nam nữ chính của bộ phim. Tuy nhiên, netizen phản đối gây gắt vì một lý do.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Hoa Gian Lệnh đang có kế hoạch khởi quay vào giữa tháng 4 năm nay. Theo đó, dự án đang tiếp xúc với Lưu Học NghĩaCúc Tịnh Y vào vai nam nữ chính của bộ phim.

Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do? - Ảnh 1

Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do? - Ảnh 2

Mặc dù Lưu Học Nghĩa lẫn Cúc Tịnh Y sở hữu visual ổn áp nhưng vẫn không được sự ủng hộ ‘nên duyên’ của netizen trong dự án này. Nếu Lưu Học Nghĩa được khen có tạo hình cổ trang ổn, diễn xuất khá tròn vai thì Cúc Tịnh Y thường bị tranh cãi có diễn xuất "một màu”.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ, Cúc Tịnh Y cũng là tên tuổi thành công ở lĩnh vực phim cổ trang. Tuy nhiên, khán giả dễ dàng nhận ra các vai diễn của Tịnh Y không có quá nhiều sự khác biệt. Ở Vân Tịch truyện, cô nàng là một vương phi, sau khi kết hôn mới bắt đầu nảy sinh tình cảm. Ở Như ý phương phi, cô vẫn tiếp tục với dạng vai tiểu thư được gả vào vương phủ. Hơn nữa, các tạo hình nhân vật của "mỹ nữ 4000 năm" còn bị nhận xét một màu, giống nhau từ phim này sang phim khác.

Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do? - Ảnh 3

Còn Lưu Học Nghĩa gần đây có bước đột phá ở vai diễn Vô Tâm trong Thiếu Niên Ca Hành. Khoác lên áo cà sa trắng, Lưu Học Nghĩa đã thể hiện trọn vẹn sức hút, khí thế uy nghiêm của nhân vật Vô Tâm. Nhưng khi nói chuyện, anh trở nên hài hước, dễ thương, chọc cười người xem. Dù chỉ là vai phụ nhưng anh chàng vẫn tỏa sáng, thậm chí lấn át nam chính Lý Hoành Nghị.

Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do? - Ảnh 4

Chính vì được đánh giá cao trong dự án Thiếu Niên Ca Hành nên nhiều netizen cho rằng Lưu Học Nghĩa xứng đáng có cơ hội nhận nhiều kịch bản tốt hơn lẫn màn kết hợp với những sao nữ tốt hơn Cúc Tịnh Y.

Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học

Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh 'nhan sắc không tuổi của Cúc Tịnh Y khi hóa thân thành nữ sinh trung học.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Lưu Học Nghĩa Hoa Gian Lệnh sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học

Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học

Cùng tung bộ ảnh đầu năm mới, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại bị đặt lên bàn cân so sánh về kiểu tạo dáng, ai nổi bật hơn ai?

Cùng tung bộ ảnh đầu năm mới, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại bị đặt lên bàn cân so sánh về kiểu tạo dáng, ai nổi bật hơn ai?

Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng?

Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng?

Bắt trend tung ảnh ngày hè, Cúc Tịnh Y khiến fan xao xuyến trước vẻ đẹp như 'búp bê Nga' của mỹ nhân

Bắt trend tung ảnh ngày hè, Cúc Tịnh Y khiến fan xao xuyến trước vẻ đẹp như 'búp bê Nga' của mỹ nhân

Cúc Tịnh Y tung bộ ảnh chào tuổi mới với phong cách mới lạ?

Cúc Tịnh Y tung bộ ảnh chào tuổi mới với phong cách mới lạ?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 25 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới