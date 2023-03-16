Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Hoa Gian Lệnh đang có kế hoạch khởi quay vào giữa tháng 4 năm nay. Theo đó, dự án đang tiếp xúc với Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y vào vai nam nữ chính của bộ phim.

Mặc dù Lưu Học Nghĩa lẫn Cúc Tịnh Y sở hữu visual ổn áp nhưng vẫn không được sự ủng hộ ‘nên duyên’ của netizen trong dự án này. Nếu Lưu Học Nghĩa được khen có tạo hình cổ trang ổn, diễn xuất khá tròn vai thì Cúc Tịnh Y thường bị tranh cãi có diễn xuất "một màu”.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ, Cúc Tịnh Y cũng là tên tuổi thành công ở lĩnh vực phim cổ trang. Tuy nhiên, khán giả dễ dàng nhận ra các vai diễn của Tịnh Y không có quá nhiều sự khác biệt. Ở Vân Tịch truyện, cô nàng là một vương phi, sau khi kết hôn mới bắt đầu nảy sinh tình cảm. Ở Như ý phương phi, cô vẫn tiếp tục với dạng vai tiểu thư được gả vào vương phủ. Hơn nữa, các tạo hình nhân vật của "mỹ nữ 4000 năm" còn bị nhận xét một màu, giống nhau từ phim này sang phim khác.

Còn Lưu Học Nghĩa gần đây có bước đột phá ở vai diễn Vô Tâm trong Thiếu Niên Ca Hành. Khoác lên áo cà sa trắng, Lưu Học Nghĩa đã thể hiện trọn vẹn sức hút, khí thế uy nghiêm của nhân vật Vô Tâm. Nhưng khi nói chuyện, anh trở nên hài hước, dễ thương, chọc cười người xem. Dù chỉ là vai phụ nhưng anh chàng vẫn tỏa sáng, thậm chí lấn át nam chính Lý Hoành Nghị.

Chính vì được đánh giá cao trong dự án Thiếu Niên Ca Hành nên nhiều netizen cho rằng Lưu Học Nghĩa xứng đáng có cơ hội nhận nhiều kịch bản tốt hơn lẫn màn kết hợp với những sao nữ tốt hơn Cúc Tịnh Y.