Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học

Sao quốc tế 08/02/2023 15:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh 'nhan sắc không tuổi của Cúc Tịnh Y khi hóa thân thành nữ sinh trung học.

Dù sự nghiệp diễn xuất chưa có tác phẩm đặc sắc nhưng Cúc Tịnh Y vẫn là cái tên khá nổi trong Cbiz. Cô bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ thần tượng nhưng hiện đã tạm ngưng ca hát để chuyên tâm đi diễn. Trước đây, cô nàng từng được một tờ báo Nhật Bản gọi là "Mỹ nữ 4000 năm có 1", nhờ đó danh tiếng cũng tăng thêm một bậc.

Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới của Cúc Tịnh Y. Trong loạt ảnh, cô nàng hóa thân thành nữ sinh trung học. Dù đã độ tuổi U30 nhưng đã khiến không ít khán giả xuýt xoa trước nhan sắc trẻ trung, không tuổi, ngập tràn thanh xuân của cô nàng. Được biết, loạt ảnh hé lộ tạo hình của cô nàng trong MV Hoa do Cúc Tịnh Y hợp tác cùng Star Nation và Sony Music đã chính thức phát hành trên nền tảng Qishui Music của Douyin.

Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 2Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 3Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 4Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 5Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 6Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 7Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 8Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 9Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 10Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 11

Cúc Tịnh Y ngày càng nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ về phong cách thời trang cũng như nhan sắc trong sáng, thuần khiết. Trên trang cá nhân, ‘Mỹ nhân 4000 năm’ còn là hot weibo khi cô có đến hơn 15 triệu lượt theo dõi.

Loạt ảnh 'nhan sắc không tuổi' của Cúc Tịnh Y trong tạo hình nữ sinh trung học - Ảnh 12

Xuất phát điểm là một ca sĩ khi lấn sân sang điện ảnh, Cúc Tịnh Y chưa được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, tuy nhiên cô gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng. Người đẹp từng tham gia phim: Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ,…

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Cùng tung bộ ảnh đầu năm mới, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại bị đặt lên bàn cân so sánh về kiểu tạo dáng, ai nổi bật hơn ai?

Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y là những nàng tiểu hoa cùng lứa, cùng tuổi nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút trên phim ảnh, chính vì thế, hai cô nàng thường xuyên được đặt trên bàn cân so sánh.

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