Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch tung trailer, hé lộ cảnh tình cảm đầy mật ngọt của cặp đôi chính

Sao quốc tế 03/02/2023 19:03

Những ngày qua, dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường do Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch vừa qua khâu kiểm duyệt và cấp giấy phép. Mới đây, đoàn phim đã chính thức tung ra trailer của bộ phim.

Những ngày qua, dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường do Trần Tinh HúcLý Lan Địch vừa qua khâu kiểm duyệt và cấp giấy phép. Mới đây, đoàn phim đã chính thức tung ra trailer của bộ phim. Theo đó, thời lượng dài tổng cộng 40 tập. Phim có sự tham gia của các diễn viên gồm Trần Tinh Húc, Lý Lan Địch, Trần Mục Tri, Hà Tuyên Lâm, Tần Thiên Vũ, Châu Chiêm, Đan Tăng, Đời Nhã Kỳ, Bạch Dư Phi, Vương Lệ Na, Tào Bác, Tương Tiêu Lâm, Trần Tư Triệt...

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch tung trailer, hé lộ cảnh tình cảm đầy mật ngọt của cặp đôi chính - Ảnh 1

Bên cạnh khung cảnh ở thiên giới đầy mãn nhãn, cùng kỷ xảo đẹp mắt thì visual của cặp đôi chính Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch cũng được khán giả khen ngợi. Đặc biệt, những phân cảnh tình cảm đầy ngọt ngào lẫn bi thương của cặp đôi khiến dân tình không khỏi bấn loạn hóng chờ phim chính thức lên sóng.

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch tung trailer, hé lộ cảnh tình cảm đầy mật ngọt của cặp đôi chính - Ảnh 2Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch tung trailer, hé lộ cảnh tình cảm đầy mật ngọt của cặp đôi chính - Ảnh 3Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch tung trailer, hé lộ cảnh tình cảm đầy mật ngọt của cặp đôi chính - Ảnh 4Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch tung trailer, hé lộ cảnh tình cảm đầy mật ngọt của cặp đôi chính - Ảnh 5

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch tung trailer, hé lộ cảnh tình cảm đầy mật ngọt của cặp đôi chính - Ảnh 6

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhất Độ Quân Hoa. Nội dung kể về hai công chúa sinh đôi của gia tộc Li Quang Thị. Trong khi tỷ tỷ Li Quang Thanh Quy lương thiện ấm áp, tài mạo song toàn, sinh ra đã là niềm hy vọng của gia tộc, được định sẵn sẽ gả cho thiên tộc, thì muội muội Li Quang Dạ Đàm cũng xinh đẹp nhưng lúc chào đời bị xem là điềm xấu vi sấm sét đánh vào cung điện, tai hoạ kéo đến khắp nơi.

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch tung trailer, hé lộ cảnh tình cảm đầy mật ngọt của cặp đôi chính - Ảnh 7

Tuy nhiên, vào ngày hai giới Thần Ma cùng đón dâu thì một sự cố xảy ra và hai chị em bị gả nhầm, tạo nên không ít câu chuyện cười, đồng thời cũng dệt nên mỗi lương duyên thần thoại mỹ mãn.

 

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch nhận được tin vui lớn sau thời gian chờ đợi

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch nhận được tin vui lớn sau thời gian chờ đợi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã chính thức nhận tin vui lớn sau thời gian chờ đợi.

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