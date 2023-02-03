Phạm Băng Băng trở lại màn ảnh rộng với phim đề tài đồng tính nữ, có cảnh giường chiếu với sao nữ Hàn Quốc

Mới đây, mạng xã hội đưa ra thông tin dự án điện ảnh đề tài đồng tính nữ Green Night ( Lục Dạ ) do Phạm Băng Băng và Lee Joo Young đóng chính sẽ chiếu tại Liên hoan phim Berlin 2023. Theo đó tác phẩm chiếu trong chương trình Panorama (Toàn cảnh), thuộc sự kiện diễn ra từ ngày 16 đến 26/2, tại Đức. Trên website của liên hoan, ban tổ chức giới thiệu phim do Hong Kong sản xuất.

Nội dung chính của Green Night xoay quanh hai người phụ nữ đơn độc, cùng nhau dấn thân vào thế giới ngầm của Seoul để thoát khỏi những ông chồng vô dụng. Tại thế giới mê loạn giữa lòng Seoul họ đã giúp đỡ và dìu dắt lẫn nhau vượt qua nghịch cảnh.

Theo đó, phim còn lọt vào hạng mục Toàn Cảnh Đơn Nguyên tại LHP Berlin lần 73 (hạng mục nhằm chọn ra những bộ phim điện ảnh độc lập có chất lượng cao để chúng từ một bộ phận khán giả nhỏ xuất hiện trên thị trường quốc tế).

Bạn diễn của Phạm Băng Băng là Lee Joo Young, ngôi sao đang lên của màn ảnh Hàn. Cô 31 tuổi, từng đóng Tầng lớp Itaewon, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo. Theo nhiều nguồn tin phim sẽ có cảnh giường chiếu của hai nữ chính. Đồng thời, Phạm Băng Băng sẽ nói tiếng Hàn trong cả bộ phim. Điều này chứng tỏ nỗ lực của ngọc nữ họ Phạm trong hành trình chinh phục khán giả xứ kim chi.

Sau khi bị hạn chế hoạt động tại thị trường Trung Quốc, Phạm Băng Băng có nhiều chiến lược phát triển ở nước ngoài hơn, từ chụp hình cho tạp chí quốc tế đến tham gia các dự án phim, sự kiện thời trang, dự án quảng cáo. Phạm Băng Băng chuyển hướng đóng phim tại Hàn Quốc từ năm 2022 với một vai phụ trong tác phẩm truyền hình Insider. Vai diễn nhỏ này mang lại cho cô giải thưởng điện ảnh đầu tiên tại Hàn Quốc ở LHP Busan 2022.

Phạm Băng Băng tiết lộ Green Night là dự án mà cô chờ đợi từ lâu. Nữ diễn viên mất một năm nghiên cứu kịch bản cũng như trau dồi ngoại ngữ, diễn xuất trước khi sang Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành cảnh quay trong Insider, cô chính thức ghi hình bộ phim Green Night.

Được biết, ngoài Hàn Quốc, Phạm Băng Băng còn muốn phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản, đang gấp rút tìm kiếm cơ hội đóng phim ở thị trường này. Vào dịp đón năm mới 2023, nữ diễn viên 42 tuổi vui vẻ tiết lộ sắp bắt tay thực hiện một dự án điện ảnh mới.

Cô cũng ký hợp đồng với Artist International Group - công ty chuyên hỗ trợ nghệ sĩ tìm kiếm dự án nghệ thuật quốc tế. Công ty này đang quản lý các nghệ sĩ danh tiếng như Dương Tử Quỳnh, Chân Tử Đan, Củng Lợi, Vương Lực Hoành, Lee Min Ho...

Những thông tin về Phạm Băng Băng vẫn được công chúng Trung Quốc quan tâm. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn từ cái tên của mỹ nhân họ Phạm chưa bao giờ giảm sút. Tuy nhiên, không phải tất cả các dự án Phạm Băng Băng tham gia đều gặt hái thành công.

Mới nhất, Phạm Băng Băng gây chú ý khi bất ngờ lọt danh sách đề cử giải thưởng diễn viên gây thất vọng nhất năm 2022 của Mâm xôi vàng. Cô bị xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ tệ nhất với 2 tác phẩm là The 355 và The King's Daughter. Đây là hai bộ phim nói tiếng nước ngoài có sự góp mặt của Phạm Băng Băng ra mắt khán giả vào đầu năm 2022.