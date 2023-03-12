Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc có điểm douban với con số khá tốt, netizen chỉ tiếc nuối một điều?

Sao quốc tế 12/03/2023 15:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc đã mở điểm douban khá cao.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan ĐịchTrần Tinh Húc đã mở điểm douban khá cao 7.4 với hơn 42 ngàn lượt vote. Quy tụ dàn diễn viên còn khá non trẻ, cũng không phải là những gương mặt “lưu lượng” được công chúng săn đón. Tuy nhiên, khi theo dõi bộ phim, người xem không tiếc dành một lời khen cho diễn xuất “chắc tay” của cặp đôi chính.

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc có điểm douban với con số khá tốt, netizen chỉ tiếc nuối một điều? - Ảnh 1

Bộ phim đã đi được một nửa chặng đường nhưng vẫn giữ vững phong độ trên đường đua. Mang sắc màu rực rỡ, tác phẩm đã viết nên câu chuyện tiên hiệp đa dạng tình tiết nhưng không dài dòng lê thê, mạch phim gãy gọn, lôi cuốn. 

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc có điểm douban với con số khá tốt, netizen chỉ tiếc nuối một điều? - Ảnh 2

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc có điểm douban với con số khá tốt, netizen chỉ tiếc nuối một điều? - Ảnh 3Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc có điểm douban với con số khá tốt, netizen chỉ tiếc nuối một điều? - Ảnh 4

Tuy nhiên, nhiều khá giả cho rằng phim này có nội dung khá ổn, điểm douban cũng tương đối khá nhưng xét về sức hút vẫn không bằng bộ phim Trọng Tử lên sóng cùng thời điểm. Theo đó, sự thu hút của Trọng Tử đến từ việc khán giả theo dõi để soi ra những điểm tệ hại trong diễn xuất của nữ chính Dương Siêu Việt. Không những thế về nội dung phim lẫn diễn xuất của DƯơng Siêu Việt lại cố bắt chước Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt nhưng lại kém xa hoàn toàn so với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh.

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc có điểm douban với con số khá tốt, netizen chỉ tiếc nuối một điều? - Ảnh 5

 

Về phần bộ phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhất Độ Quân Hoa. Nội dung kể về hai công chúa sinh đôi của gia tộc Li Quang Thị. Trong khi tỷ tỷ Li Quang Thanh Quy lương thiện ấm áp, tài mạo song toàn, sinh ra đã là niềm hy vọng của gia tộc, được định sẵn sẽ gả cho thiên tộc, thì muội muội Li Quang Dạ Đàm cũng xinh đẹp nhưng lúc chào đời bị xem là điềm xấu vi sấm sét đánh vào cung điện, tai hoạ kéo đến khắp nơi.

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc có điểm douban với con số khá tốt, netizen chỉ tiếc nuối một điều? - Ảnh 6

Tuy nhiên, vào ngày hai giới Thần Ma cùng đón dâu thì một sự cố xảy ra và hai chị em bị gả nhầm, tạo nên không ít câu chuyện cười, đồng thời cũng dệt nên mỗi lương duyên thần thoại mỹ mãn.

Mặc dù nhận về nhiều lời chê, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc vẫn chứng minh sức nóng với thành tích khủng?

Mặc dù nhận về nhiều lời chê, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc vẫn chứng minh sức nóng với thành tích khủng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc đã chính thức nhận thành tích khủng sau thời gian lên sóng.

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