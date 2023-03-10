Bước đi lùi của Triệu Lệ Dĩnh tại giải Hoa Đỉnh lần thứ 36 khiến fan hâm mộ thất vọng

Sao quốc tế 10/03/2023 09:00

Trong danh sách đề cử giải Hoa Đỉnh lần thứ 36 vừa công bố đã thể hiện bước đi lùi của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan thất vọng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền danh sách đề cửa Hoa Đỉnh lần thứ 36. Theo đó, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ đã được đề cử ở hạng mục phim bộ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, đạo diễn của phim là Phó Đông Dục và Mao Vi cũng được đề cử. Ở hạng mục nam chính xuất sắc nhất mảng phim bộ, nam diễn viên Âu Hào của phim này cũng giành được đề cử.

Bước đi lùi của Triệu Lệ Dĩnh tại giải Hoa Đỉnh lần thứ 36 khiến fan hâm mộ thất vọng - Ảnh 1

Đáng chú ý, trong danh sách đề cử lại không có tên Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, từ khi công bố đến khi kết thúc lên sóng, cái tên Triệu Lệ Dĩnh luôn được công chúng quan tâm và các fan dành nhiều lời khen ngợi hết mức nhưng cuối cùng lại chẳng được đề cử giải nào. Điều này khiến nhiều netizen chê cười đây giống như cú vả vào mặt fan cũng như bản thân Triệu Lệ Dĩnh.

Bước đi lùi của Triệu Lệ Dĩnh tại giải Hoa Đỉnh lần thứ 36 khiến fan hâm mộ thất vọng - Ảnh 2

Trước đó, trong giải Hoa Đỉnh lần thứ 35, Triệu Lệ Dĩnh đã vượt mặt Lưu Diệc Phi gặt hái được nhiều thành tích lớn. Cụ thể, cô giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" dòng phim hiện đại với dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Với vai diễn Hạnh Phúc, Triệu Lệ Dĩnh chinh phục được khán giả khi thể hiện một cô gái kiên cường, mạnh mẽ và không chịu khuất phục số phận.

Bước đi lùi của Triệu Lệ Dĩnh tại giải Hoa Đỉnh lần thứ 36 khiến fan hâm mộ thất vọng - Ảnh 3

Có thể thấy, với danh sách đề cử của giải Hoa Đỉnh lần thứ 36 chính là bước đi lùi của Triệu Lệ Dĩnh sau loạt thành công rực rỡ của giải thưởng lần thứ 35.

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