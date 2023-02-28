Triệu Lệ Dĩnh ưu nhã, thanh lịch trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu đồng hồ hợp tác 6 năm

Sao quốc tế 28/02/2023 09:25

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh đầy thanh lịch quảng bá cho thương hiệu đồng hồ hợp tác 6 năm.

Nổi lên từ một loạt các tác phẩm phim ảnh ăn khách của Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh đã bứt phá ngoạn mục từ cô gái tỉnh lẻ thành ngôi sao được mọi nơi săn đón. Với danh tiếng hiện tại, việc Triệu Lệ Dĩnh đã được nhiều thương hiệu nổi tiếng hợp tác và ngày càng thăng hạng về nhan sắc.

Triệu Lệ Dĩnh ưu nhã, thanh lịch trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu đồng hồ hợp tác 6 năm - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh quảng bá cho thương hiệu cho Longines trên tạp chí ELLE China số mới nhất. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong trang phục đầy nhã nhặn, thanh lịch với nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến khán giả vô cùng thích thú.

Triệu Lệ Dĩnh ưu nhã, thanh lịch trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu đồng hồ hợp tác 6 năm - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh ưu nhã, thanh lịch trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu đồng hồ hợp tác 6 năm - Ảnh 3

Được biết, đây là năm thứ 6 cô nàng hợp tác với thương hiệu này, đại sứ hình tượng ưu nhã Triệu Lệ Dĩnh với thái độ bình tĩnh tự chủ đã đưa những hiểu biết độc đáo vào trong sự thanh lịch. Theo quan điểm của cô ấy, thanh lịch chính là đối mặt với những thử thách một cách bình tĩnh và tự tin với một tâm thế cởi mở. Không những thế, cô nàng còn cho biết với tư cách là một diễn viên, phải chuyên tâm trau dồi diễn xuất, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo ra nhiều khả năng hơn bằng tình yêu và sự quyết tâm. Dùng thái độ tự do bao dung để đón nhận mọi thử thách, nắm bắt mọi khoảnh khắc một cách thanh lịch.

Triệu Lệ Dĩnh ưu nhã, thanh lịch trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu đồng hồ hợp tác 6 năm - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh vốn xuất thân từ một gia đình làm nông ở vùng quê nghèo.Thuở mới vào nghề, phong cách ăn mặc của cô nàng luôn là đề tài bán tán rôm rả của netizen xứ Trung. Họ cho rằng gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp nhưng thứ cô thiếu chính là thần thái và khí chất sang chảnh. Ngoài ra, còn có một số ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh vốn ko phù hợp với thời trang cao cấp, biến hàng sang trọng thành hàng bình dân hoặc kém sang.

Triệu Lệ Dĩnh ưu nhã, thanh lịch trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu đồng hồ hợp tác 6 năm - Ảnh 5

Bằng rất nhiều nỗ lực và sự chăm chỉ, nữ diễn viên đang là minh tinh hạng A của Cbiz, được thừa nhận cả về tài năng và nhan sắc. Mặc dù từng trải qua một cuộc hôn nhân và sinh con nhưng Triệu Lệ Dĩnh dường như "lột xác" với khí chất thời trang được nâng cấp rõ rệt khi quay trở lại giới giải trí.

Triệu Lệ Dĩnh ưu nhã, thanh lịch trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu đồng hồ hợp tác 6 năm - Ảnh 6

Chẳng còn những kiểu phối đồ không hợp với ngoại hình, nay phong cách của Triệu Lệ Dĩnh trở nên quyến rũ, đằm thắm và sang trọng hơn trước rất nhiều. Chưa kể, tài nguyên về phương diện thời trang của nàng tiểu hoa đã khởi sắc rõ rệt. Chỉ trong thời gian ngắn, cô nàng liên tiếp xuất hiện trên các trang bìa thời trang nổi tiếng, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng đình đám thi nhau hỗ trợ, hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh.

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