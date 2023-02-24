Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng, tạo hình thế nào mà bị netizen 'chê' hết lời?

Sao quốc tế 24/02/2023 08:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Hổ Lang Chi Lộ. Được biết, đây là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nàng tiểu hoa sau thời gian dài ‘lăn xả’ trên màn ảnh nhỏ.

Trong năm 2022 vừa qua được xem là một năm thành công của Triệu Lệ Dĩnh ở mảng truyền hình với 2 dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Chính vì những thành công đó, khán giả vẫn tiếp tục hóng đợi những tác phẩm tiếp theo của cô nàng.

Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng, tạo hình thế nào mà bị netizen 'chê' hết lời? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Hổ Lang Chi Lộ đang quay tại Vân Nam. Được biết, đây là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nàng tiểu hoa sau thời gian dài ‘lăn xả’ trên màn ảnh nhỏ.

Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng, tạo hình thế nào mà bị netizen 'chê' hết lời? - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng, tạo hình thế nào mà bị netizen 'chê' hết lời? - Ảnh 3

Theo đó, trên loạt ảnh leak, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với mái tóc ngắn, ngoại hình hoàn toàn thay đổi, không còn chút long lanh, xinh đẹp rạng ngời của một tiểu hoa hàng đầu mà thay vào đó là sự nhếch nhác, quê mùa. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn hóng đợi cô nàng sẽ có một vai diễn ấn tượng không kém gì những nhân vật cô thể hiện trước đó.

Đây được xem là màn "phục thù" của nàng tiểu hoa, khi mà trước đó các dự án điện ảnh của cô nàng đều không mang về thành tích khả quan. Bên cạnh đó, những bộ phim được đánh giá cao thì Triệu Lệ Dĩnh lại chỉ ở vị trí phiên 2 hoặc 3 nên thực tích của cô nàng cũng chẳng được đề cao.

Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng, tạo hình thế nào mà bị netizen 'chê' hết lời? - Ảnh 4

Dù khá nhiều người lo ngại cho lần lấn sân màn ảnh rộng này, nhưng cũng có rất nhiều ý kiến ủng hộ sự gan dạ, sẵn sàng đứng dậy sau vấp ngã, hết mình ‘lăn xả’ vì vai diễn của nàng tiểu hoa.

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