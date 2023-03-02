Triệu Lệ Dĩnh vướng nghi vấn có con trai với đại gia, Phùng Thiệu Phong 'đổ vỏ' cho vợ cũ?

Những ngày qua, Triệu Lệ Dĩnh vướng nghi vấn sinh con trai cho một CEO có thế lực. Vì lợi ích công việc mà Phùng Thiệu Phong đã chấp nhận kết hôn và giữ kín chuyện của đối phương.

Những ngày qua, một blogger nổi tiếng của làng giải trí xứ Trung đã tiết lộ một nữ minh tinh hạng A 8x đã âm thầm qua lại với một người đàn ông có tầm ảnh hưởng và thế lực lớn trong giới giải trí. Theo người này tiết lộ, mấy năm trước, nữ ngôi sao này là tình nhân của một CEO công ty giải trí lớn và bất ngờ mang thai. Để sinh con trai cho CEO này, cô chọn kết hôn với một nam minh tinh khác. Vì lợi ích công việc mà nam minh tinh này đã chấp nhận kết hôn và giữ kín chuyện của đối phương. Nhưng chỉ sau 2 năm, cả hai ly hôn để sao nữ chính thức trở về với người tình đại gia.

Dựa theo những dữ liệu blogger này đưa ra, mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, cô nàng sinh năm 1987, từng sinh con trai và cũng chia tay sau gần 3 năm kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Không những vậy, thời điểm trước khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh cũng vướng nghi vấn có bầu.

Vào năm 2016, cánh phóng viên bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh và "bạn trai" cùng đi du lịch Maldives dịp nghỉ Tết vừa qua, kèm theo hình ảnh chụp lén hai người từ phía sau. Theo đó, người được cho là bạn trai của Triệu Lệ Dĩnh là một CEO đại gia, đã có gia đình vào 5 năm trước. Thời điểm Phùng Thiệu Phong bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, sự nghiệp anh phát triển rực rỡ. Nhưng sau khi ly hôn, sự nghiệp lại tuột dốc vì không còn người đứng sau vợ cũ hậu thuẫn tài nguyên phim. Hiện tại, phía Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ im lặng trước nghi vấn qua lại với đại gia showbiz nhưng vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba hiếm hoi sắp xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ khiến netizen bật chế độ 'hóng' Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, đêm hội Weibo được tổ chức vào cuối tháng 3 tới đây. Đáng chú ý, theo danh sách khách mời được tiết lộ, 3 nàng đỉnh lưu ‘kỳ phùng địch thủ’ Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cùng nhau xuất hiện trong sự kiện này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-vuong-nghi-van-co-con-trai-voi-ai-gia-phung-thieu-phong-o-vo-cho-vo-cu-560973.html