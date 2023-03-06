Tạo hình hắc y đầy khí chất 'vương giả' của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành

Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang đánh dấu màn tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân . Bộ phim đã đóng máy cách đây không lâu và đang chờ lịch lên sóng. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong hậu trường Dữ Phượng Hành. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh mặc hắc y đầy khí chất vương giả. Trang phục đen tôn lên làn da trắng ngần của người mẹ một con, hơn nữa còn toát ra khí thế của một nữ đại ma đầu. Tạo hình này đã khiến các fan 'đứng ngồi không yên' chờ ngày tác phẩm sớm được ra mắt khán giả.

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.