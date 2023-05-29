Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam lộ hint 'yêu đương' trên phim trường Anh Cũng Có Ngày Này?

Mới đây, mạng xã hội được một phen rầm rộ khi Trần Tinh Húc và Chương Nhược bất ngờ lộ hint yêu đương trên phim trường Anh Cũng Có Ngày Này.

Những ngày qua, dự án Anh Cũng Có Ngày Này do Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam đóng chính đã chính thức khai máy và nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước loạt khoảnh khắc của cặp đôi này trên phim trường Anh Cũng Có Ngày Này. Theo đó, khoảnh khắc Trần Tinh Húc cõng Chương Nhược Nam cực ngọt ngào, đáng yêu khiến dân tình một phen lụi tim vì chemistry tràn trề màn hình.

Được biết, ngay từ khi công bố đội hình dàn cast, cả Trần Tinh Húc lẫn Chương Nhược Nam đều nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng fan nguyên tác bởi cả hai đều sở hữu ngoại hình rất sát với hình tượng nam nữ chính trong truyện gốc. Bên cạnh có diễn xuất của cặp đôi cũng từng không ít lần gây ấn tượng, hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm rất đáng mong đợi khi lên sóng.

Anh Cũng Có Ngày Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Bộ phim lấy đề tài xoay quanh ngành luật sư, kể về mối tình oan gia ngõ hẹp của một ông chủ của công ty luật và cô gái có ước mơ trở thành luật sư. Trong đó, nam chính Tiền Hằng (Trần Tinh Húc) vốn nổi tiếng là một chàng trai độc địa trong ngành, anh không chỉ sở hữu vóc người cực phẩm mà còn vô cùng điển trai, bên cạnh đó khí chất cũng rất nổi bật với đôi mắt đặc biệt mê người. Trong một lần uống say, Thành Dao nói với Tiền Hằng rằng sẽ có ngày cô thăng quan tiến chức rồi bắt anh gọi cô bằng ba. Cũng kể từ đó, câu chuyện tình lãng mạn ở chốn công sở của họ đã được bắt đầu. Bên cạnh đó, chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Thành Dao (Chương Nhược Nam) và Tiền Hằng, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp khán giả có thể hiểu thêm kiến thức về luật pháp.

Trần Tinh Húc đậm khí chất tổng tài bá đạo như xé sách bước ra trong Anh Cũng Có Ngày Này Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trần Tinh Húc trong hậu trường phim Anh Cũng Có Ngày Này. Theo đó, nhiều netizen đã ‘xỉu lên xỉu xuống’ trước nhan sắc mãn nhãn của anh chàng.

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