Trần Tinh Húc chính thức nên duyên với 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán trong Anh Cũng Có Ngày Này

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Anh Cũng Có Ngày Này chính thức khai máy. Chốt dàn cast chính thức dó Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam đóng chính. Thông tin này nhận được sự quan tâm, ủng hộ đông đảo của khán giả.

Trước đó, Trần Tinh Húc từng hóa thân thành dạng nhân vật mưu mô xảo quyệt là Lý Thừa Ngân trong phim Đông Cung. Cho đến nay, khán giả vẫn cực kỳ ấn tượng về vai diễn này của anh. Bên cạnh đó, Trần Tinh Húc còn có ngoại hình sáng, rất hợp để đóng dạng vai tổng tài.

Về phía Chương Nhược Nam, nữ diễn viên bắt đầu ghi dấu ấn khi tham gia phim Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, Hôn Lễ Của Em. Thời điểm ấy, cô cũng được khán giả khen ngợi hết lời vì sở hữu ngoại hình đẹp xuất sắc.

Bên cạnh đó, ngoại hình của hai người quá tương xứng, nếu đứng chung khung hình sẽ không tìm thấy nổi một ‘lỗ hổng nhan sắc’. Không những thế, diễn xuất của cả hai đều ổn, hứa hẹn sẽ tạo chemistry bùng nổ.

Anh Cũng Có Ngày Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Bộ phim lấy đề tài xoay quanh ngành luật sư, kể về mối tình oan gia ngõ hẹp của một ông chủ của công ty luật và cô gái có ước mơ trở thành luật sư.

Trong đó, nam chính Tiền Hằng (Trần Tinh Húc) vốn nổi tiếng là một chàng trai độc địa trong ngành, anh không chỉ sở hữu vóc người cực phẩm mà còn vô cùng điển trai, bên cạnh đó khí chất cũng rất nổi bật với đôi mắt đặc biệt mê người. Chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Thành Dao (Chương Nhược Nam) và Tiền Hằng, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp khán giả có thể hiểu thêm kiến thức về luật pháp.