Trần Tinh Húc đậm khí chất tổng tài bá đạo như xé sách bước ra trong Anh Cũng Có Ngày Này

Những ngày qua, dự án Anh Cũng Có Ngày Này do Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam đóng chính đã chính thức khai máy. Với màn kết hợp của cặp đôi ‘trai tài gái sắc’ này thì những hình ảnh hậu trường của các diễn viên chính luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trần Tinh Húc trong hậu trường phim Anh Cũng Có Ngày Này. Theo đó, nhiều netizen đã ‘xỉu lên xỉu xuống’ trước nhan sắc mãn nhãn của anh chàng. Có thể thấy, Trần Tinh Húc sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng và khí chất như tổng tài bá đạo từ trong tiểu thuyết xé sách bước ra.

Được biết, trong phim, Trần Tinh Húc thủ vai Tiền Hằng, một luật sư cực phẩm. Nam chính có khuôn mặt và dáng người hoàn mỹ, năng lực xuất chúng nhưng vô cùng độc miệng, lại thù dai. Tuy nhiên lúc cần thiết thì anh lại là một người rất đáng tin cậy, năng lực bạn trai điểm 10.

Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Bộ phim có nội dung kể về mối tình oan gia ngõ hẹp của một ông chủ công ty luật và cô gái có ước mơ trở thành luật sư. Trong đó, Tiền Hằng (Trần Tinh Húc) vốn nổi tiếng là một chàng trai độc địa trong ngành, anh không chỉ sở hữu vóc người cực phẩm mà còn vô cùng điển trai, bên cạnh đó khí chất cũng rất nổi bật với đôi mắt đặc biệt mê người.

Trong một lần uống say, Thành Dao (Chương Nhược Nam) nói với Tiền Hằng rằng sẽ có ngày cô thăng quan tiến chức rồi bắt anh gọi cô bằng ba. Cũng kể từ đó, câu chuyện tình lãng mạn ở chốn công sở của họ đã được bắt đầu.