Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt chốt đơn đóng chính trong dự án hình sự, xuyên không khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 20/06/2023 12:06

Mới đây, nhà sản xuất Tencent vừa công bố dự án phim ngắn Thái Dương Tinh Thần chuẩn bị khai máy, do Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt đóng chính.

Mới đây, nhà sản xuất Tencent vừa công bố dự án phim ngắn Thái Dương Tinh Thần chuẩn bị khai máy. Theo đó, Trần Vỹ ĐìnhLưu Nhã Sắt sẽ đóng chính cho dự án này. Bộ phim thuộc thể loại hình sự tội phạm, thời đại song song, có thời lượng 18 tập.

Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt chốt đơn đóng chính trong dự án hình sự, xuyên không khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1

Bộ phim có nội dung kể về Dương Quang Diệu là một trinh sát cao cấp của tổ trọng án Hong Kong vào năm 1993. Trong lúc truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người liên hoàn, anh bất ngờ từ năm 1993 xuyên không tới năm 2018. Anh mang theo mang mối trong quá khứ và kĩ thuật của tương lai khai quật chân tướng. Từ đó mở ra một hành trình phá án xuyên thời gian không gian trong môi nguy hiểm, gập ghềnh lại vừa ly kỳ.

Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt chốt đơn đóng chính trong dự án hình sự, xuyên không khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước màn kết hợp của Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt. Được biết, đây là 2 diễn viên được nhiều khán giả chú ý gần đây trong các dự án phim truyền hình và chương trình giải trí. Không những thế visual mãn nhãn cùng diễn xuất ổn áp của cả 2 hứa hẹn sẽ có màn kết hợp ấn tượng khi phim lên sóng.

Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt chốt đơn đóng chính trong dự án hình sự, xuyên không khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3

Thời gian gần đây, dự án Soi Sáng Cho Em do Trần Vỹ Đình đóng chính đã gây sốt các mọt phim Hoa ngữ. Sở hữu visual mãn nhãn, anh chàng khiến dân tình u mê khi vào vai chàng lính cứu hỏa kiên cường, dũng cảm. Thậm chí, khi theo dõi những bộ phim trước đó của anh chàng, nổi bật là Lão Cửu Môn, nhiều khán giả khẳng định anh chàng rất hợp với tạo hình đồng phục cảnh sát, người lính. Chính vì thế, nhiều khán giả đặt nhiều kỳ vọng cho hóa thân và diễn xuất lần này của anh chàng.

Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt chốt đơn đóng chính trong dự án hình sự, xuyên không khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4

Lưu Nhã Sắt là cái tên được công chúng chú ý gần đây khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023. Đặc biệt, cô nàng có mối quan hệ cũng như tương tác khá tốt đẹp với Chi Pu. Bên cạnh đó, Lưu Nhã Sắt còn được biết đến khi là Ảnh hậu tại LHP Kim Tượng nhờ dự án điện ảnh Răng Khôn với diễn xuất được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Ngoài ra, Lưu Nhã Sắt còn tham gia phim điện ảnh cùng các tài tử hạng A như Lưu Đức Hoa, Bành Vu Yến...

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước việc Chương Nhược Nam đã xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn mãnh liệt với Trần Vỹ Đình trong hậu trường phim Soi Sáng Cho Em.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Vỹ Đình Lưu Nhã Sắt Thái Dương Tinh Thần sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz

Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu'

Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu'

Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc

Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc

Lý do 'Soi sáng cho em' của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình kết có hậu nhưng vẫn gây tranh cãi

Lý do 'Soi sáng cho em' của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình kết có hậu nhưng vẫn gây tranh cãi

Cảnh khóc của Chương Nhược Nam trong 'Soi sáng cho em', cảm xúc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Cảnh khóc của Chương Nhược Nam trong 'Soi sáng cho em', cảm xúc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu