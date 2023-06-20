Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt chốt đơn đóng chính trong dự án hình sự, xuyên không khiến dân tình phấn khích

Mới đây, nhà sản xuất Tencent vừa công bố dự án phim ngắn Thái Dương Tinh Thần chuẩn bị khai máy. Theo đó, Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt sẽ đóng chính cho dự án này. Bộ phim thuộc thể loại hình sự tội phạm, thời đại song song, có thời lượng 18 tập.

Bộ phim có nội dung kể về Dương Quang Diệu là một trinh sát cao cấp của tổ trọng án Hong Kong vào năm 1993. Trong lúc truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người liên hoàn, anh bất ngờ từ năm 1993 xuyên không tới năm 2018. Anh mang theo mang mối trong quá khứ và kĩ thuật của tương lai khai quật chân tướng. Từ đó mở ra một hành trình phá án xuyên thời gian không gian trong môi nguy hiểm, gập ghềnh lại vừa ly kỳ.

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước màn kết hợp của Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt. Được biết, đây là 2 diễn viên được nhiều khán giả chú ý gần đây trong các dự án phim truyền hình và chương trình giải trí. Không những thế visual mãn nhãn cùng diễn xuất ổn áp của cả 2 hứa hẹn sẽ có màn kết hợp ấn tượng khi phim lên sóng.

Thời gian gần đây, dự án Soi Sáng Cho Em do Trần Vỹ Đình đóng chính đã gây sốt các mọt phim Hoa ngữ. Sở hữu visual mãn nhãn, anh chàng khiến dân tình u mê khi vào vai chàng lính cứu hỏa kiên cường, dũng cảm. Thậm chí, khi theo dõi những bộ phim trước đó của anh chàng, nổi bật là Lão Cửu Môn, nhiều khán giả khẳng định anh chàng rất hợp với tạo hình đồng phục cảnh sát, người lính. Chính vì thế, nhiều khán giả đặt nhiều kỳ vọng cho hóa thân và diễn xuất lần này của anh chàng.

Lưu Nhã Sắt là cái tên được công chúng chú ý gần đây khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023. Đặc biệt, cô nàng có mối quan hệ cũng như tương tác khá tốt đẹp với Chi Pu. Bên cạnh đó, Lưu Nhã Sắt còn được biết đến khi là Ảnh hậu tại LHP Kim Tượng nhờ dự án điện ảnh Răng Khôn với diễn xuất được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Ngoài ra, Lưu Nhã Sắt còn tham gia phim điện ảnh cùng các tài tử hạng A như Lưu Đức Hoa, Bành Vu Yến...