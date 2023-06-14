Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz

Sao quốc tế 14/06/2023 10:09

Trái ngược với hình tượng nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong phim, nam chính Trần Vỹ Đình lại là một trong những tài tử đào hoa bậc nhất Cbiz. Từng có tin đồn hẹn hò với hàng loạt mỹ nhân hàng đầu của Cbiz.

Những ngày qua dự án Soi Sáng Cho Em do Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình lên sóng và nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Bên cạnh nữ chính Chương Nhược Nam là một trong những nàng tiểu hoa thế hệ mới thì nam chính Trần Vỹ Đình cũng được chú ý hơn cả.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 1

Trong bộ phim, Trần Vỹ Đình vào vai Cận Thời Xuyên, một đội trưởng của đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Anh là một con người lạnh lùng nhưng có trái tim vô cùng ấm áp. Anh được coi là một anh hùng của thời bình vì luôn dũng cảm, mặc nguy hiểm để cứu giúp những người gặp nạn. Dù vậy, anh lại chưa từng rung động với bất cứ người con gái nào cho đến khi gặp Từ Lai (Chương Nhược Nam).

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 2

Trái ngược với nhân vật trong phim, ‘tài tử xứ Cảng Thơm’ Trần Vỹ Đình lại là một trong những tài tử đào hoa bậc nhất Cbiz. Sở hữu ngoại hình điển trai, tính cách phóng khoáng, nam thần từng có tin đồn hẹn hò với hàng loạt mỹ nhân hàng đầu của Cbiz. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 3 người được cho là bạn gái chính thức của anh chàng, đó là Angela Baby, Thái Trác Nghiên và siêu mẫu Hà Tuệ.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 3

Angelababy

Angelababy từng có mối tình kéo dài khoảng 4 năm với Trần Vỹ Đình, khi mới bắt đầu hoạt động nghệ thuật. Năm 16 tuổi, khi Angelababy bắt đầu chập chững những bước đầu tiên vào làng giải trí, cô gặp và yêu Trần Vỹ Đình. Cả hai là mối tình đầu của nhau. Lúc đó, Trần Vỹ Đình mới 20 tuổi và sự nghiệp cũng chưa có gì đáng chú ý. Được biết, cặp đôi quen nhau khi cùng tham gia trại Disney Hong Kong và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 4Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 5

Tuy cả hai lên tiếng phủ nhận hẹn hò nhưng Trần Vỹ Đình đã giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của Angelababy với tư cách người mẫu ở Hong Kong. Sau khi Angelababy phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc, cặp đôi bắt đầu rạn nứt và chia tay.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 6

Có nguồn tin Angelababy bỏ bạn trai để chạy theo Huỳnh Hiểu Minh. Cô muốn tìm chỗ dựa vững chắc trong làng giải trí và Huỳnh Hiểu Minh có đủ điều kiện để làm điều này. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Angelababy đã tiết lộ sự thật rằng cô cảm thấy bản thân khi xưa còn quá non nớt và bạn trai cũng còn quá trẻ, chưa trưởng thành nên cả hai mới chia tay:  "Bởi vì anh ấy còn quá trẻ, nhiều vấn đề không được xem xét toàn diện". Có thể nói Angelababy bỏ rơi Trần Vỹ Đình không phải vì "có mới nới cũ" mà vì cả hai chẳng còn yêu nhau.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 7

Được biết, sau khi chia tay Trần Vỹ Đình và Angelababy không nhắc đến nhau. Thậm chí cặp đôi còn né mặt nhau hoặc từ chối không tham gia chung một sự kiện. Có thông tin show thực tế Running Man bản Trung từng có rất nhiều nghệ sĩ Cbiz tới tham gia nhưng riêng Trần Vỹ Đình chưa từng góp mặt vì Angelababy chính là thành viên cố định của chương trình.

Thái Trác Nghiên

Trần Vỹ Đình và Thái Trác Nghiên từng trải qua thời gian hẹn hò kéo dài 5 năm. Thái Trác Nghiên là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Hong Kong. Những năm 2000, cô cùng Chung Hân Đồng thành lập nhóm Twins và trở nên nổi danh khắp làng nhạc Hoa ngữ. Cô từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam nghệ sĩ hạng 2 Trịnh Trung Cơ.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 8

Trong thời gian yêu đương, cả hai chịu không ít áp lực từ dư luận. Thái Trác Nghiên hơn Trần Vỹ Đình 3 tuổi, có một đời chồng. Sau này khi Trần Vỹ Đình dần có danh tiếng tại thị trường Trung Quốc, cặp đôi không còn mặn nồng như xưa và cuộc tình đi đến kết thúc sau 5 năm hẹn hò vào năm 2015.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 9

Hiện tại, Thái Trác Nghiên có gia sản giàu có. Giới truyền thông và khán giả gọi cô là "tiểu phú bà". Về đời tư, cô đang hẹn hò Thạch Hằng Thông - thiếu gia của một gia tộc giàu có bậc nhất Hong Kong.

Trong một sự kiện gần đây tại Hong Kong, Trần Vỹ Đình đã chạm mặt ‘tình cũ’ Thái Trác Nghiên. Theo đó, khi các nghệ sĩ đứng chụp ảnh chung trên sân khấu, Trần Vỹ Đình và Thái Trác Nghiên lại được xếp đừng gần nhau.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 10Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 11Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 12

Trong khi thay đổi vị trí, trong khi Thái Trác Nghiên tỏ ra lúng túng thì Trần Vỹ Đình giữ mặt lạnh, anh đưa anh mắt né tránh tình cũ và cố kiểm soát trạng thái biểu cảm khuôn mặt. Tuy nhiên, tiếp đó anh lại lén nhìn bạn gái cũ từ đằng sau và cuối cùng đổi vị trí để đứng cùng hàng với Thái Trác Nghiên.

Hà Tuệ

Hà Tuệ là 1 trong 4 siêu mẫu Trung Quốc từng sải bước trên sàn diễn nội y nổi tiếng Victoria's Secret. Cô sở hữu thân hình quyến rũ với chiều cao 1m77, nụ cười sáng và rạng rỡ. Dù nổi bật trên sàn diễn thời trang nhưng Hà Tuệ có đời sống cá nhân khá kín tiếng. Được biết, chân dài từng có cuộc hôn nhân vỏn vẹn 7 tháng, dù vậy bản thân cô chưa từng lên tiếng về thông tin này.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 13

Vào giữa năm 2021, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ được cho là đang hẹn hò khi team qua đường phát hiện họ sống cùng nhau và sử dụng chung 1 chiếc xe hơi. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả 2 vẫn giữ im lặng trước tin đồn này.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 14

Hồi tháng 3 năm nay, có thông tin Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đã chia tay. Theo cánh phóng viên, Hà Tuệ bị phát hiện đến Bắc Kinh nhưng không qua nhà bạn trai Trần Vỹ Đình khi anh đang sống ở đây. Nữ siêu mẫu sống trong khách sạn và tụ tập với hội em gái của mình, ngoài ra không có hoạt động nào khác.

Trái với nhân vật 'không có kinh nghiệm tình trường' trong Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình là tài tử đào hoa có tiếng, từng hẹn hò với loạt mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh 15

Trước đây, sau khi Hà Tuệ hoàn thành công việc, cô sẽ bí mật đến nhà Trần Vỹ Đình để gặp riêng. Nhưng lần này cô lại không qua nhà bạn trai cho thấy nhiều bất thường trong mối quan hệ của cặp sao. Nhiều nghi vấn cho rằng khả năng lớn là cặp đôi đã chia tay nên không còn liên lạc hay gặp nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn một mực giữ im lặng trước tin đồn này.

Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu'

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Mới đây, dự án Thắp Sáng Em do Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đóng chính đã công bố lịch lên sóng chính thức. Thoát kiếp bị ‘đắp chiếu’ sau những lùm xùm không hay của loạt diễn viên phụ.

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