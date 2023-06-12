Nữ chính Chương Nhược Nam trong Soi Sáng Cho Em: Sinh ra trong gia đình 'trọng nam khinh nữ', nếu không nổi tiếng thì đã phải kết hôn sớm

Sao quốc tế 12/06/2023 10:08

Không ít người nhìn Chương Nhược Nam đều nghĩ rằng cô sinh ra trong gia đình được yêu chiều như công chúa. Không ngờ rằng cô nàng lại có câu chuyện đặc biệt như vậy.

Những ngày qua, dự án Soi Sáng Cho Em do Trần Vỹ ĐìnhChương Nhược Nam đóng chính đã chính thức lên sóng. Ban đầu, tác phẩm không nhận được nhiều sự chú ý bởi cặp đôi chính không quá nổi tiếng. Nhưng sau khi lên sóng được vài tập, bộ phim dần thu hút sự chú ý của người xem nhờ câu chuyện tình yêu ngọt ngào dễ thương. Đặc biệt là nhờ vào diễn xuất tự nhiên thu hút của nữ chính Chương Nhược Nam.

Nữ chính Chương Nhược Nam trong Soi Sáng Cho Em: Sinh ra trong gia đình 'trọng nam khinh nữ', nếu không nổi tiếng thì đã phải kết hôn sớm - Ảnh 1

Chương Nhược Nam đang là một trong những gương mặt nữ diễn viên trẻ được yêu mến nhất nhì Cbiz. Nhờ vẻ trong sáng và thuần khiết, cô nàng từng gây ấn tượng qua nhiều bộ phim như Hôn Lễ Của Em, Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông. Xinh đẹp, đáng yêu và có diễn xuất, Chương Nhược Nam thực sự được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của cô gái trẻ khiến không ít người bất ngờ và dành sự thương cảm cho nữ diễn viên.

Nữ chính Chương Nhược Nam trong Soi Sáng Cho Em: Sinh ra trong gia đình 'trọng nam khinh nữ', nếu không nổi tiếng thì đã phải kết hôn sớm - Ảnh 2

Trong một chương trình, Chương Nhược Nam từng chia sẻ rằng lúc trước bản thân hi vọng kết hôn lúc 30 tuổi, bởi vì người Ôn Châu 30 tuổi kết hôn đã quá muộn rồi. Vì thế lúc 20 tuổi, Chương Nhược Nam đã bị cha mẹ kéo đi xem mắt, hơn nữa còn đã từng đi hai lần. Tuy nhiên, cả 2 người cô đều cảm thấy không phù hợp nên cô nói với mẹ 30 tuổi mới lấy chồng. Mẹ cô nhìn cô như đứa ngốc và nói rằng: “30 tuổi mới lấy thì chẳng ai thèm nữa”. Nếu như cô không có chút tên tuổi trong giới giải trí, có lẽ bây giờ đã trở thành mẹ, quay về giúp đỡ gia đình.

Nữ chính Chương Nhược Nam trong Soi Sáng Cho Em: Sinh ra trong gia đình 'trọng nam khinh nữ', nếu không nổi tiếng thì đã phải kết hôn sớm - Ảnh 3

Không những vậy, Chương Nhược Nam còn cho biết bản thân sinh ra trong một gia đình ‘trọng nam khinh nữ’. Cái tên 'Nhược Nam' của cô có nghĩa là ‘giống con trai’ và gia đình đặt với mong muốn có cháu trai nối dõi. Sau khi có Chương Nhược Nam và 2 người em gái, gia đình cô cố gắng có đứa con thứ tư là con trai mới cảm thấy toại nguyện.

Nữ chính Chương Nhược Nam trong Soi Sáng Cho Em: Sinh ra trong gia đình 'trọng nam khinh nữ', nếu không nổi tiếng thì đã phải kết hôn sớm - Ảnh 4Nữ chính Chương Nhược Nam trong Soi Sáng Cho Em: Sinh ra trong gia đình 'trọng nam khinh nữ', nếu không nổi tiếng thì đã phải kết hôn sớm - Ảnh 5Nữ chính Chương Nhược Nam trong Soi Sáng Cho Em: Sinh ra trong gia đình 'trọng nam khinh nữ', nếu không nổi tiếng thì đã phải kết hôn sớm - Ảnh 6

Được biết, Chương Nhược Nam phụ trách việc nuôi cả gia đình nhưng không vì thế mà cô được gia đình coi trọng. Khi được hỏi rằng không biết bố mẹ có vì nữ diễn viên lớn lên xinh đẹp, dễ thương mà nghĩ rằng cô cũng rất tuyệt thì Chương Nhược Nam trả lời: "Dường như là không có".

Nữ chính Chương Nhược Nam trong Soi Sáng Cho Em: Sinh ra trong gia đình 'trọng nam khinh nữ', nếu không nổi tiếng thì đã phải kết hôn sớm - Ảnh 7

Nhiều khán giả bất ngờ trước câu trả lời của Chương Nhược Nam. Thực sự không ít người nhìn nữ diễn viên đều nghĩ rằng cô sinh ra trong gia đình được yêu chiều như công chúa. Không ngờ rằng cô nàng lại có câu chuyện đặc biệt như vậy. Các fan hi vọng cô có thể được đối xử công bằng.

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