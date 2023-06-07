Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

Sao quốc tế 07/06/2023 07:35

Những ngày gần đây, bộ phim "Soi sáng cho em" của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đóng chính đã lọt top 5 phim được thảo luận nhiều nhất.

Dù mới phát sóng nhưng bộ phim "Soi sáng cho em" của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đóng chính đã lọt top 5 phim được thảo luận nhiều nhất, cùng với phim của Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cụ thể, theo thống kê mới nhất của Vlinkage, top 5 phim truyền hình có chỉ số cao nhất hiện nay là “Vùng biển ấy trong mơ” (Tiêu Chiến, Lý Thấm). Kế đến là “Hậu lãng” (Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu), “Công tố” (Đồng Đại Vỹ, Địch Lệ Nhiệt Ba), “Soi sáng cho em” (Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình) và “Lâu đài màu trắng” (Bành Quán Anh, Cái Nguyệt Hy). Trong số 5 tác phẩm kể trên, “Soi sáng cho em” gây chú ý khi không được quảng bá rầm rộ và mới chỉ phát sóng từ ngày 2/6, nhưng vẫn đạt thành tích cao.

Ngoài ra, phim nhanh chóng đạt 24.000 điểm nhiệt độ trên Tencent, sau hơn một ngày phát sóng.

 

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba - Ảnh 1

Trên màn ảnh, diễn xuất của Chương Nhược Nam là điểm sáng. Cô được khen xinh đẹp, tươi sáng, diễn linh hoạt, tự nhiên khi vào vai Từ Lai - nữ phóng viên kiêm huấn luyện viên chó chuyên nghiệp. Ngoài ngoại hình điển trai, nụ cười tươi, diễn xuất của tài tử 8X được khen tốt trong các phân cảnh vui vẻ. Nhưng khi diễn cảnh lạnh lùng, biểu cảm của anh đôi chỗ còn thiếu tự nhiên.

Ngoài cặp chính, dàn diễn viên phụ cũng diễn tròn vai. Trong đó, câu chuyện của cặp đôi oan gia Lục Phương Kỳ - Tang Thu mang đến nhiều tình tiết hài hước cho người xem. Mối quan hệ của họ được dự đoán sẽ có tiến triển trong các tập sắp tới.

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba - Ảnh 2Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba - Ảnh 3Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba - Ảnh 4

"Soi sáng cho em" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thời gian như hẹn" của tác giả Tiểu Lộ. Bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu và cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) và Từ Lai (Chương Nhược Nam).

10 năm trước, trong một trận động đất, Cận Thời Xuyên là người đã cứu sống Từ Lai khỏi đống đổ nát. Hình ảnh kiên cường của anh khi đó luôn được cô khắc ghi trong lòng và thậm chí hẹn ước sẽ gặp lại anh sau 10 năm.

Ở hiện tại, Cận Thời Xuyên đã trở thành Trạm trưởng đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong khi Từ Lai là phóng viên kiêm huấn luyện chó quốc tế. Tình cờ gặp lại tại hiện trường cứu hộ, Từ Lai nhanh chóng nhận ra ân nhân đã cứu mạng mình năm xưa trong khi Thời Xuyên lại không có chút kí ức nào về cô. Phần khác, do đồng nghiệp cố tình đưa tin sai lệch, Từ Lai bị trạm trưởng Cận và các đồng nghiệp hiểu lầm. Để lấy lại hình ảnh trong mắt "crush" (người mình thích), Từ Lai quyết tâm làm chuyên đề đính chính. Cũng nhờ quá trình này, Từ Lai và Thời Xuyên có thời gian để hiểu hơn về đối phương.

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Việc Chương Nhược Nam thể hiện thành công các vai có tâm lí phức tạp là điểm nổi bật giúp cô tỏa sáng trong bộ phim "Chiếu Sáng Cho Em".

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