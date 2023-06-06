Ngu Thư Hân phản hồi về tin đồn hẹn hò với 'đàn anh lớn hơn 17 tuổi' Ngô Kiến Hào

Sao quốc tế 06/06/2023 13:58

Tin hẹn hò của Ngu Thư Hân và "đàn anh hơn 17 tuổi" Ngô Kiến Hào đã xuất hiện từ đầu tháng 6.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã bất ngờ xuất hiện tin đồn Ngu Thư Hân đang bí mật hẹn hò với đàn anh lớn hơn 17 tuổi là Ngô Kiến Hào. Sau đó, phía Ngu Thư Hân đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và cho biết sẽ có biện pháp mạnh tay xử lý những tin đồn thất thiệt liên quan đến nữ diễn viên.

Cụ thể đơn vị này cho biết: "Điều đó hoàn toàn vô nghĩa! Về nguồn gốc của tin đồn và các bài đăng khác, chúng tôi đã gửi thư để giải quyết. Hiện tại, nguồn bài viết đã bị xóa. Đối với tin đồn và những người tiếp tục lan truyền tin đồn, chúng tôi cũng đang trong quá trình không ngừng thu thập chứng cứ, theo dõi và có phản ứng pháp lý của riêng mình!".

Ngu Thư Hân phản hồi về tin đồn hẹn hò với 'đàn anh lớn hơn 17 tuổi' Ngô Kiến Hào - Ảnh 1

 

Trước đó, nhiều người phát hiện Ngu Thư Hân và Ngô Kiến Hào đều có lịch trình và thời gian dành cho gia đình ở cùng nhiều địa điểm khác nhau. Đầu tháng 5 vừa qua, bạn trai "tin đồn" của Ngu Thư Hân cho biết đã di chuyển từ Thượng Hải đến Bắc Kinh vì công việc, trùng hợp là nữ diễn viên cũng có lịch trình ở đây. 

Cuối tháng 5, Ngu Thư Hân bị bắt gặp có mặt ở Hồng Kông, cùng thời điểm này Ngô Kiến Hào cũng đang gặp gỡ bạn bè và ở lại xứ Hương Cảng vài ngày. Chưa dừng lại ở đó từ ngày 11, 12/4 nam ca sĩ đã khoe ảnh đi Los Angeles cùng gia đình, còn Ngu Thư Hân thì có mặt ở thành phố này để tận hưởng chuyến du lịch.

Ngu Thư Hân phản hồi về tin đồn hẹn hò với 'đàn anh lớn hơn 17 tuổi' Ngô Kiến Hào - Ảnh 2

Ngô Kiến Hào sinh năm 1978, là ca sĩ kiêm diễn viên hàng đầu showbiz Đài Loan. Anh bắt đầu sự nghiệp trong giới giải trí từ năm 21 tuổi. Năm 2001, tên tuổi Ngô Kiến Hào bật lên hàng sao với vai diễn Mỹ Tác trong Vườn sao băng. Anh cùng với Chu HIếu Thiên, Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc trở thành nhóm F4 hoàn hảo của các bản phim. Nam nghệ sĩ từng có cuộc hôn nhân với Thạch Trinh Thiện, con gái một gia đình tỷ phú gốc Hoa. Họ kết hôn năm 2013 nhưng tan vỡ chỉ sau 9 tháng. Mối quan hệ vợ chồng của cả hai kết thúc không êm đẹp, liên tục chỉ trích nhau trên truyền thông. Vụ việc khiến hình ảnh Ngô Kiến Hào bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực âm nhạcphim ảnh. Cô nổi tiếng sau khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh xuân có bạn, trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án The9. Cô nàng cũng có những bộ phim thành công như Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Khúc biến tấu ánh trăng, Khu rừng nhỏ của hai người. Đặc biệt, bộ phim cổ trang Thương lan quyết được đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đánh giá là một trong những tác phẩm hot nhất năm 2022.

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