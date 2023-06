Tiểu Triệu Lệ Dĩnh đáp trả cực gắt khi bị netizen chê cố 'bắt chước' biểu cảm của Ngu Thư Hân nhưng không tới

Mới đây, khi tham gia một chương trình giải trí của xứ Trung, khi được thử thách nói lại một lời thoại trong phim Thương Lan Quyết để được tặng hoa hồng, Dương Siêu Việt đã được thử thách đọc lời thoại kinh điển của nhân vật Hoa Lan Nhỏ do Ngu Thư Hân thủ vai: "Trường Hành tiên sinh khen tôi rồi". Chuyện không có gì để nói nếu có bình luận ác ý chê biểu cảm của cô nàng trông buồn nôn, cố tỏ vẻ đáng yêu nhưng không tới.

Ra mắt với nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ trong chương trình Sáng tạo doanh 101, Dương Siêu Việt trở thành mỹ nhân Hoa ngữ trẻ tuổi sở hữu lượng fan hùng hậu. Được đánh giá cao về nhan sắc, song tài năng của Dương Siêu Việt luôn vấp phải nhiều tranh cãi.

Khi chuyển hướng sang diễn xuất, Dương Siêu Việt có cơ hội góp mặt trong những dự án được đầu tư lớn nhưng diễn xuất của coi là ‘nỗi bi ai của nền giải trí’. Biểu cảm và hành động này của cô bị đánh giá lố, cường điệu. Theo đó, trong một phân cảnh của các bộ phim, mắt của Dương Siêu Việt trợn tròn, miệng hé chữ O, lông mày nhướn cao lộ vẻ đầy sợ hãi.

Gần đây, dự án Trọng Tử của Dương Siêu Việt lên sóng gây nhiều tranh cãi. Được biết, Trọng Tử có nhiều điểm giống với Hoa Thiên Cốt. Do đó, Dương Siêu Việt cũng được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Tất nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt lép vế hơn hẳn so với đàn chị.