Tiểu Triệu Lệ Dĩnh đáp trả cực gắt khi bị netizen chê cố 'bắt chước' biểu cảm của Ngu Thư Hân nhưng không tới

Sao quốc tế 06/06/2023 11:07

Mới đây, Dương Siêu Việt đã có bài viết đáp trả cực gắt một bình luận ác ý chê cô nàng cố bắt chước biểu cảm của Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết nhưng không tới.

Mới đây, khi tham gia một chương trình giải trí của xứ Trung, khi được thử thách nói lại một lời thoại trong phim Thương Lan Quyết để được tặng hoa hồng, Dương Siêu Việt đã được thử thách đọc lời thoại kinh điển của nhân vật Hoa Lan Nhỏ do Ngu Thư Hân thủ vai: "Trường Hành tiên sinh khen tôi rồi". Chuyện không có gì để nói nếu có bình luận ác ý chê biểu cảm của cô nàng trông buồn nôn, cố tỏ vẻ đáng yêu nhưng không tới.

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh đáp trả cực gắt khi bị netizen chê cố 'bắt chước' biểu cảm của Ngu Thư Hân nhưng không tới - Ảnh 1

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh đáp trả cực gắt khi bị netizen chê cố 'bắt chước' biểu cảm của Ngu Thư Hân nhưng không tới - Ảnh 2

Ngay lập tức, Dương Siêu Việt đã cập nhật hình ảnh mới với dòng trạng thái đáp trả cực gắt về lời chê bai trên: “Cô ấy ghét bạo lực mạng đối với phụ nữ và điều đó không ngăn cô ấy quay lại nói rằng bạn bị bệnh buồn nôn. Buồn nôn là việc của bạn, đừng lúc nào cũng nghĩ người khác có vấn đề. Nếu có vấn đề, hãy tới gặp bác sĩ, internet không thể chữa khỏi bệnh buồn nôn của bạn”.

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh đáp trả cực gắt khi bị netizen chê cố 'bắt chước' biểu cảm của Ngu Thư Hân nhưng không tới - Ảnh 3

Ra mắt với nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ trong chương trình Sáng tạo doanh 101, Dương Siêu Việt trở thành mỹ nhân Hoa ngữ trẻ tuổi sở hữu lượng fan hùng hậu. Được đánh giá cao về nhan sắc, song tài năng của Dương Siêu Việt luôn vấp phải nhiều tranh cãi.

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh đáp trả cực gắt khi bị netizen chê cố 'bắt chước' biểu cảm của Ngu Thư Hân nhưng không tới - Ảnh 4Tiểu Triệu Lệ Dĩnh đáp trả cực gắt khi bị netizen chê cố 'bắt chước' biểu cảm của Ngu Thư Hân nhưng không tới - Ảnh 5

Khi chuyển hướng sang diễn xuất, Dương Siêu Việt có cơ hội góp mặt trong những dự án được đầu tư lớn nhưng diễn xuất của coi là ‘nỗi bi ai của nền giải trí’. Biểu cảm và hành động này của cô bị đánh giá lố, cường điệu. Theo đó, trong một phân cảnh của các bộ phim, mắt của Dương Siêu Việt trợn tròn, miệng hé chữ O, lông mày nhướn cao lộ vẻ đầy sợ hãi.

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh đáp trả cực gắt khi bị netizen chê cố 'bắt chước' biểu cảm của Ngu Thư Hân nhưng không tới - Ảnh 6

Gần đây, dự án Trọng Tử của Dương Siêu Việt lên sóng gây nhiều tranh cãi. Được biết, Trọng Tử có nhiều điểm giống với Hoa Thiên Cốt. Do đó, Dương Siêu Việt cũng được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Tất nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt lép vế hơn hẳn so với đàn chị.

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Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án cổ trang Đầm Bán Liên chuẩn bị khởi quay. Theo đó, nam nữ chính đang được đàm phán sẽ do La Vân Hi và Dương Siêu Việt đóng chính. Điều này khiến không ít fan của La Vân Hi lo lắng cho anh chàng.

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Từ khóa:   Dương Siêu Việt Ngu Thư Hân Thương Lan Quyết sao hoa ngữ cbiz

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