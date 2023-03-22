La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang

Sao quốc tế 22/03/2023 16:02

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án cổ trang Đầm Bán Liên chuẩn bị khởi quay. Theo đó, nam nữ chính đang được đàm phán sẽ do La Vân Hi và Dương Siêu Việt đóng chính. Điều này khiến không ít fan của La Vân Hi lo lắng cho anh chàng.

La Vân Hi là một trong những nam thần ngôn tình cổ trang đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Từng gây sốt một thời qua vai diễn Nhuận Ngọc trong dự án cổ trang đình đám Hương Mật Tựa Khỏi Sương. Sở hữu visual lãng tử, lạnh lùng đúng chuẩn tạo hình soái ca cổ trang. Chính vì thế, những dự án mới nhất của nam diễn viên luôn được công chúng quan tâm.

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án cổ trang Đầm Bán Liên chuẩn bị khởi quay. Theo đó, nam nữ chính đang được đàm phán sẽ do La Vân Hi và Dương Siêu Việt đóng chính. Thông tin này nhận về nhiều ý kiến trái chiều và phản đối của khán giả. Xét về năng lực diễn xuất của La Vân Hi thì không có gì bàn cãi. Nhưng về diễn xuất của nữ chính Dương Siêu Việt mới là điều đáng e ngại.

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang - Ảnh 2

Theo đó, diễn xuất của Dương Siêu Việt luôn bị đánh giá là "nỗi bi ai của giới giải trí", "thảm họa diễn xuất". Bởi nữ thần tượng chỉ có ngoại hình đẹp, còn khả năng diễn xuất kém cỏi. Cô tham gia nhiều bộ phim, không có thời gian trau dồi diễn xuất khiến mỗi dự án đều nhận về phản ứng tiêu cực.

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang - Ảnh 3

Gần đây, dự án Trọng Tử của Dương Siêu Việt lên sóng nhận về ý kiến trái chiều. Diễn xuất lẫn tạo hình của cô có phần na ná Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt. Nhưng điều khiến người xem chán nản là phong thái, nét diễn của cô lại thua xa. Cụ thể, Dương Siêu Việt bị chê vô hồn, biểu cảm gượng gạo, "đơ cứng", kém xa hoàn toàn so với đàn chị.

 

La Vân Hi bị dồn vào thế khó khi sắp 'sánh duyên' với Dương Siêu Việt trong một dự án cổ trang - Ảnh 4

Theo các khán giả trung thành của nguyên tác của Trọng Tử, Dương Siêu Việt đã huỷ hoại nhân vật mà họ yêu thích, không lột tả được thần thái nữ chính trong truyện gốc. Trong nhiều phân cảnh, cô có những biểu cảm khó hiểu như trợn mắt, tỏ ra duyên dáng không cần thiết.

Chính vì thế không ít khán giả cho rằng, nếu tin đồn La Vân Hi và Dương Siêu Việt đóng chính trong Đầm Bán Liên là sự thật thì nam chính La Vân Hi có khả năng sẽ gánh phim toàn tập.

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