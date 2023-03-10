La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác kết hợp lần đầu trong Nhân Tâm Ký, netizen ủng hộ vì một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhan Tâm Ký chuẩn bị khởi quay. Theo đó nam nữ chính được nhắm tới là La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhan Tâm Ký chuẩn bị khởi quay. Theo đó nam nữ chính được nhắm tới là La Vân Hi và Tống Dật. Dự án thuộc đề tào cổ trang, phá án do đạo diễn phim ‘Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương’ và biên kịch phim ‘Đông Cung’ cầm trịch.

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước màn kết hợp này. Theo đó, cả La Vân Hi và Tống Dật đều có tạo hình cổ trang cuốn hút và diễn xuất tốt. Nếu La Vân Hi đã khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ thì Tống Dật là cái tên được công chúng chú ý gần đây. Tống Dật được biết biết đến khi đảm nhận vai nữ phụ Thất nương Liễu Nhiên - vợ của Bách Lý Hoằng Nghị (Vương Nhất Bác). Dù chỉ là vai nữ phụ nhưng khán giả lại yêu mến nhân vật này vì tính cách đáng yêu và chung tình của cô nàng.

Không những thế, trong năm qua, dự án Ở Rể của cô nàng có cú bùng nổ ngoài mong đợi, Tống Dật trở thành cái tên sở hữu tổng lượt xem phim cao nhất năm ở bảng nữ. Nếu tính luôn cả Phong Khởi Lạc Dương, Tống Dật chắc chắn trở thành sao nữ duy nhất trong năm qua có hơn 5 tỷ view mảng phim. Theo đó diễn xuất cô nàng trong Ở Rể toát lên được thần thái sang trọng, quý phái của tiểu thư nhà quyền quý và có độ hồn nhiên vừa đủ, không quá lố. Đặc biệt, giọng nói thánh thót của Tống Dật còn chinh phục được nhiều khán giả khó tính. Mặc dù dự án Nhan Tâm Ký chưa xác nhận chính thức dàn cast chính nhưng khán giả vẫn hóng chờ màn kết hợp này của La Vân Hi và Tống Dật.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc 'chiều lòng' fan bằng một tin vui mới? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đã tiết lộ một tin vui lớn khiến các fan phấn khích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-van-hi-va-tinh-cu-man-anh-cua-vuong-nhat-bac-ket-hop-lan-au-trong-nhan-tam-ky-netizen-ung-ho-vi-mot-ieu-563195.html