Ngô Lỗi bất ngờ 'quay xe bỏ trốn' khi hay tin 'nên duyên' cùng Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền?

Sao quốc tế 07/03/2023 16:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền cập nhật nam nữ chính là Ngô Lỗi và Dương Siêu Việt. Tuy nhiên, Ngô Lỗi lại bất ngờ 'quay xe bỏ trốn' khi hay tin 'nên duyên' cùng Dương Siêu Việt trong dự án này.

Sau thành công của bản hoạt hình, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chuẩn bị phá đảo màn ảnh nhỏ với bản phim truyền hình do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính ở phần Nguyệt Hồng. Chính vì thế thông tin về dàn diễn viên đảm nhận đóng chính ở hai phần còn lại là Trúc Nghiệp và Vương Quyền luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Ngô Lỗi bất ngờ 'quay xe bỏ trốn' khi hay tin 'nên duyên' cùng Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền vừa cập nhật douban nam nữ chính. Theo đó, nam nữ chính được xác định do Ngô LỗiDương Siêu Việt đóng chính.

Ngô Lỗi bất ngờ 'quay xe bỏ trốn' khi hay tin 'nên duyên' cùng Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền? - Ảnh 2

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau đó, hình ảnh của Ngô Lỗi đã biến mất khỏi douban của phim, chỉ còn lại Dương Siêu Việt. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng thông tin cặp đôi hợp tác trong dự án này chỉ là tin dưa giả và tiếp tục chờ thông báo chính thức từ ekip sản xuất phim. Thậm chí có người còn trêu đùa là Ngô Lỗi đã quay xe bỏ trốn sau khi hay tin hợp tác cùng Dương Siêu Việt trong dự án này.

Ngô Lỗi bất ngờ 'quay xe bỏ trốn' khi hay tin 'nên duyên' cùng Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền? - Ảnh 3

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin cặp đôi sẽ hợp tác trong dự án này và có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đa phần khán giả cho rằng về phần nhìn thì visual của Ngô Lỗi và Dương Siêu Việt mãn nhãn không bàn cãi nhưng về diễn xuất của Dương Siêu Việt thì mới là điều đáng e ngại. Được biết, ở những phim trước, Dương Siêu Việt trở thành nỗi thất vọng cùng cực khi không biết diễn, đôi mắt trợn, không cảm xúc.

Ngô Lỗi bất ngờ 'quay xe bỏ trốn' khi hay tin 'nên duyên' cùng Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền? - Ảnh 4

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có 3 phần bằng 3 màu sắc khác biệt: Nguyệt Hồng siêu cường, Vương Quyền giàu có và Trúc Nghiệp đại bi kịch. Nội dung kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu.

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