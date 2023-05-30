Netizen đòi 'giải cứu' Tiêu Chiến khi Ngu Thư Hân cũng tham gia Tân Anh Hùng Xạ Điêu?

Sao quốc tế 30/05/2023 14:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngu Thư Hân sẽ tham gia vào dự án điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả. Ngay lập tức, netizen bỗng xôn xao đòi 'giải cứu' nam chính Tiêu Chiến.

Những ngày qua, dự án Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả đã được Tiêu Chiến xác nhận đóng chính với vai diễn Quách Tĩnh khiến các khán giả vô cùng háo hức mong đợi. Bên cạnh đó, những diễn viên tham gia vào dự án này cũng được khán giả quan tâm.

Netizen đòi 'giải cứu' Tiêu Chiến khi Ngu Thư Hân cũng tham gia Tân Anh Hùng Xạ Điêu? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngu Thư Hân sẽ tham gia vào dự án này, nhưng vai diễn của cô nàng vẫn chưa được công bố. Ngay khi nhận được thông tin này đã khiến nhiều khán giả bàn luận sôi nổi. Được biết, Ngu Thư Hân chỉ là tên tuổi mới được chú ý gần đây sau thành công của Thương Lan Quyết, diễn xuất còn non kém và nhạt nhòa nên không phù hợp tham gia vào dự án lớn.

Netizen đòi 'giải cứu' Tiêu Chiến khi Ngu Thư Hân cũng tham gia Tân Anh Hùng Xạ Điêu? - Ảnh 2

Thậm chí, nhiều fan hâm mộ Tiêu Chiến còn yêu cầu ‘giải cứu’ anh chàng nếu tin đồn Ngu Thư Hân tham gia dự án này là sự thật. Tuy nhiên, phòng làm việc của Ngu Thư Hân cũng đã lên tiếng đính chính tin tức cô nàng tham gia dự án này chỉ là giả mạo.

Kể từ khi Tiêu Chiến xác nhận đóng chính trong dự án điện ảnh này thì đã nhận được sự kì vọng lớn phim sẽ thắng lớn. Về lợi thế, Tiêu Chiến sở hữu ngoại hình đẹp và lượng fan đông đảo. Thậm chí, anh còn được truyền thông Malaysia ca ngợi là Quách Tĩnh đẹp trai nhất trong các phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu.

Netizen đòi 'giải cứu' Tiêu Chiến khi Ngu Thư Hân cũng tham gia Tân Anh Hùng Xạ Điêu? - Ảnh 3

Còn về phần vai nữ chính Hoàng Dung của dự án điện ảnh này cũng đã được nhà sản xuất công bố vai diễn này đã thuộc về nữ diễn viên Trang Đạt Phi. Cô nàng từng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đã ký hợp đồng với Gia Hành Studio thuộc sở hữu một phần của Dương Mịch vào năm 2018 - nhưng phải đến khi tham gia diễn xuất trong phim Tam Sinh Tam Thế Thập lý Đào Hoa năm 2020, cô mới thực sự chú ý đến.

Netizen đòi 'giải cứu' Tiêu Chiến khi Ngu Thư Hân cũng tham gia Tân Anh Hùng Xạ Điêu? - Ảnh 4

Dù còn trẻ nhưng nữ diễn viên có má lúm đồng tiền đã được vinh danh là ‘Diễn viên mới xuất sắc nhất’ tại lễ trao giải Nội dung Châu Á của Thị trường Điện ảnh châu Á 2019 và ‘Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất’ tại Liên hoan phim và Truyền hình Golden Bud Network 2020 - theo hồ sơ Gia Hành của cô.

Netizen đòi 'giải cứu' Tiêu Chiến khi Ngu Thư Hân cũng tham gia Tân Anh Hùng Xạ Điêu? - Ảnh 5

Về phần nội dung, dự án điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu sẽ kể câu chuyện về những người lính Mông Cổ do Thành Cát Tư Hãn lãnh đạo và cuộc xâm lược của họ vào đế chế Hán Tống. Trong bối cảnh các phe phái khác nhau bảo vệ nhà Tống, Quách Tĩnh kết hợp sự tinh thông của các nghệ sĩ võ thuật mạnh nhất để cứu Tương Dương.

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