Biên kịch tiết lộ một điểm đặc biệt về vai diễn của Tiêu Chiến trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy

Dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính là một trong những ‘con cưng’ của Tencent kỳ vọng sẽ ‘đẻ trứng vàng’. Bộ phim đã đóng máy vào năm 2022 nhưng lịch lên sóng vẫn còn mơ hồ khiến nhiều khán giả vô cùng chờ đợi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết nói về một phát hiện thú vị về vai diễn của Tiêu Chiến trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Theo đó, hầu hết các vai nam chính trong các bộ phim truyền hình của biên kịch Từ Binh đều có tên là 'Từ Thiên', trừ vai diễn do Tiêu Chiến thủ vai lại có tên là ‘Tiêu Xuân Sinh’. Có thể kể đến các bộ phim có nhân vật chính tên ‘Từ Thiên’ như: Thế giới mới (2019), Cuộc sống tươi đẹp (2018), Xin hãy tha thứ cho tôi (2011),…

Nhiều khán giả cho rằng do tên con trai của biên kịch Từ Binh là ‘Xu Tian’ (đồng âm với Từ Thiên) nên ông đã để con trai làm nam chính trong các bộ phim. Tuy nhiên, khi nhận phỏng vấn độc quyền với tờ Tin tức Bắc Kinh, biên kịch Từ Binh đã phủ nhận điều đó.

Theo như ông chia sẻ, ban đầu ông chọn đại cái tên 'Từ Thiên' do vai diễn đầu tiên. Sau đó vì lười nghĩ thêm tên mới nên ông quyết định tiếp tục lấy cái tên này cho các nhân vật ở nhiều tác phẩm tiếp theo. Ông cũng nhấn mạnh dù họ có cùng tên nhưng tính cách và ngoại hình khác nhau.

Chính vì thế, nhiều khán giả khẳng định rằng với cái tên Tiêu Xuân Sinh của Tiêu Chiến ‘không đụng hàng’ với các nhân vật cùng tên trong các tác phẩm kia thì đây có thể được xem là một vai diễn đột phá, phát tín hiệu dự án sẽ thành công.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy lấy bối cảnh tại Bắc Kinh vào những năm 1970. Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến), Đồng Hiểu Mai (Lý Thấm) cùng nhóm bạn đã tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước.