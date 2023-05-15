'Tình cũ' Tiêu Chiến và 'tình cũ' Dương Tử chính thức 'yêu đương' trong Trường Nhai Trường, dân tình chỉ 'hướng mắt' tới nam thứ vì một lý do?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Trường Nhai Trường đã chính thức khai máy. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng công bố dàn cast chính do Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn đóng chính, nam phụ do Thử Sa đảm nhận.

Nhiều khán giả vô cùng hào hứng với màn kết hợp lần đầu tiên của cặp đôi Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn. Cả hai đều sở hữu visual nhan sắc đỉnh cao, hứa hẹn sẽ mang đến màn chemisstry bùng nổ trên phim. Được biết, Trương Vãn Ý được chú ý gần đây khi kết hợp với Dương Tử trong dự án Trường Tương Tư, còn Nhậm Mẫn thì kết hợp với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao.

Đáng chú ý, fan hâm mộ lại 'hướng mắt' tới nam thứ Thử Sa. Theo đó, họ không tán thành Thử Sa vào vai nam phụ trong dự án Trường Nhai Trường vì nếu vậy anh chàng lại tiếp tục đảm nhận vai nam thứ si tình kể từ sau Một Đời Một Kiếp. Chính vì thế, không ít fan hâm mộ mong muốn anh chàng sẽ được tham gia dự án với nội dung có cái kết yêu đương viên mãn.

Theo nguyên tác, nhân vật nam chính có câu chuyện lẫn tính cách không bằng nam phụ. Cụ thể, nam phụ giỏi giang, thâm tình, từng kết hôn với nữ chính. Nhưng nữ chính hiểu lầm nam phụ mà sau khi trọng sinh kết hôn với nam chính. Nam phụ tù đầu đến cuối đều hy sinh vì nữ chính, kết cục vì nữ chính mà bị lưu đày.

Trường Nhai Trường được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng của tác giả Văn Đàn. Nội dung chính kể về nữ chính La Nghi Ninh vốn là tiểu thư trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm. Duyên đến bất ngờ, Lục Gia Học - con thứ của gia đình quyền quý cầu hôn nàng.

Tuy nhiên, hôn sự chưa thành thì nàng đã bị hại chết. Sống lại dưới thân phận một đứa bé bảy tuổi cùng tên, nàng gặp La Thận Viễn - người sau này sẽ trở thành Thừa tướng đương triều. Tình cảm của La Nghi Ninh và La Thận Viễn dần dần được bồi đắp. Trải qua muôn vàn sóng gió, hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau.