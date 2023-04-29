Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Sao quốc tế 29/04/2023 19:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nền tảng tranh nhau mua bản quyền lên sóng.

Dự án Muốn Mãi Mãi Yêu do Dương TửPhạm Thừa Thừa đóng chính đã chính thức đóng máy thời gian gần đây. Chính vì thế, các fan hâm mộ đang ngày đêm công bố lịch lên sóng của bộ phim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Muốn Mãi Mãi Yêu đang phát tín hiệu sắp lên sóng. Theo đó, có thông tin 2 nền tảng Youku và Iqiyi đang tranh nhau mua bản quyền của dự án này. Bên cạnh đó, đài Đông Phương cũng muốn bộ phim sớm ra mắt vào quý 3 năm nay.

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng - Ảnh 1

Thông tin này khiến khân giả vô cùng phấn khích. Được biết, thời điểm đóng máy bộ phim, phía đoàn làm phim đã tung ra một loạt hình ảnh chụp chung của của Phạm Thừa Thừa và Dương Tử. Nhìn vào những tấm ảnh của Dương Tử, dân tình không khỏi phần ngạc nhiên trước vẻ đẹp trẻ trung của cô nàng.

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng - Ảnh 2

Theo đó, Dương Tử diện trang phục đơn giản cùng mái tóc xõa tự nhiên. Gương mặt trẻ trung, xinh đẹp của nữ diễn viên sáng bừng trong mọi khung hình và được dân tình hết lời khen ngợi. Điều này đã đập tan lời chê bai nhan sắc ‘dừ’ hơn nam chính trước kia.

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng - Ảnh 3

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng - Ảnh 4

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng - Ảnh 5

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

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