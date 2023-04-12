Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra?

Giữa năm 2018, Hương mật tựa khói sương được khán giả trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt. Bộ phim truyền hình Trung Quốc này là "bệ phóng" đưa Đặng Luân , Dương Tử , Trần Ngọc Kỳ, La Vân Hi… trở thành những gương mặt đình đám tại làng giải trí Trung Quốc.

Vào thời điểm khi bộ phim kết thúc, không ít khán giả mong chờ màn tái hợp của cặp đôi chính Dương Tử và Đặng Luân. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu nữ chính Dương Tử là một trong những tên tuổi có vị thế trong làng phim ảnh Hoa Ngữ thì nam chính Đặng Luân đã ‘biến mất’ khỏi làng giải trí vì scandal trốn thuế.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh mới của Dương Tử và Đặng Luân chung khung hình. Dân tình vẫn chưa hết hoang mang đặt nghi vấn về sự trở lại làng giải trí của Đặng Luân thì fan hâm mộ của cặp đã đính chính đây chỉ là ảnh chỉnh sửa. Vì họ quá mong mỏi sự trở lại của nam thần cũng như mong chờ màn tái hợp của cặp đôi này nên mới đăng ảnh để hoài niệm.

Được biết, sau scandal trốn thuế vào năm 2021, Đặng Luân đã tự rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí, không thanh minh cũng không gào thét để được minh oan so với các diễn viên vướng bê bối khác. Lý do vì Đặng Luân không muốn có thêm nhiều rắc rối hơn sau khi bị phong sát.

Sau khi rút khỏi showbiz, anh đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, hoạt động kinh doanh đang ngày càng ăn nên làm ra. Nếu so với thời điểm còn đóng phim, ca hát thì thu nhập của Đặng Luân hiện tại không đến nỗi tệ và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.