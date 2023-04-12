Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra?

Sao quốc tế 12/04/2023 16:05

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước hình ảnh mới của Dương Tử và Đặng Luân được cho là cả hai có màn tái hợp tái hợp sau 5 năm Hương Mật Tựa Khói Sương, cũng như đánh dấu sự trở lại của Đặng Luân sau scandal trốn thuế.

Giữa năm 2018, Hương mật tựa khói sương được khán giả trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt. Bộ phim truyền hình Trung Quốc này là "bệ phóng" đưa Đặng Luân, Dương Tử, Trần Ngọc Kỳ, La Vân Hi… trở thành những gương mặt đình đám tại làng giải trí Trung Quốc.

Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1

Vào thời điểm khi bộ phim kết thúc, không ít khán giả mong chờ màn tái hợp của cặp đôi chính Dương Tử và Đặng Luân. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu nữ chính Dương Tử là một trong những tên tuổi có vị thế trong làng phim ảnh Hoa Ngữ thì nam chính Đặng Luân đã ‘biến mất’ khỏi làng giải trí vì scandal trốn thuế.

Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh mới của Dương Tử và Đặng Luân chung khung hình. Dân tình vẫn chưa hết hoang mang đặt nghi vấn về sự trở lại làng giải trí của Đặng Luân thì fan hâm mộ của cặp đã đính chính đây chỉ là ảnh chỉnh sửa. Vì họ quá mong mỏi sự trở lại của nam thần cũng như mong chờ màn tái hợp của cặp đôi này nên mới đăng ảnh để hoài niệm.

Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 3

Được biết, sau scandal trốn thuế vào năm 2021, Đặng Luân đã tự rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí, không thanh minh cũng không gào thét để được minh oan so với các diễn viên vướng bê bối khác. Lý do vì Đặng Luân không muốn có thêm nhiều rắc rối hơn sau khi bị phong sát.

Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 4

Sau khi rút khỏi showbiz, anh đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, hoạt động kinh doanh đang ngày càng ăn nên làm ra. Nếu so với thời điểm còn đóng phim, ca hát thì thu nhập của Đặng Luân hiện tại không đến nỗi tệ và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Dương Tử được lòng 'đàn em' mới vào nghề qua một hành động đáng ngưỡng mộ

Dương Tử được lòng 'đàn em' mới vào nghề qua một hành động đáng ngưỡng mộ

Dương Tử là tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 và cũng là gương mặt chiếm sóng rating trong làng phim ảnh xứ Trung. Không chỉ sở hữu fan hâm mộ đông đảo, cô nàng còn có nhân cách vàng và được nhiều diễn viên đàn em yêu mến.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Đặng Luân Hương mật tựa khói sương sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử được lòng 'đàn em' mới vào nghề qua một hành động đáng ngưỡng mộ

Dương Tử được lòng 'đàn em' mới vào nghề qua một hành động đáng ngưỡng mộ

Trần Phi Vũ mất cơ hội 'sánh duyên' cùng Ngu Thư Hân vào tay 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Trần Phi Vũ mất cơ hội 'sánh duyên' cùng Ngu Thư Hân vào tay 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu

'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu

Lỡ hẹn trở thành King - Queen năm nay, Tiêu Chiến quyết tâm 'hẹn yêu' Dương Tử trong dự án chuyển thể của Diệc Thư

Lỡ hẹn trở thành King - Queen năm nay, Tiêu Chiến quyết tâm 'hẹn yêu' Dương Tử trong dự án chuyển thể của Diệc Thư

Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu

Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu

Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động?

Trường Tương Tư của Dương Tử phát 'tín hiệu' sắp lên sóng qua một hành động?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê