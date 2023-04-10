Dương Tử được lòng 'đàn em' mới vào nghề qua một hành động đáng ngưỡng mộ

Dương Tử là tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 và cũng là gương mặt chiếm sóng rating trong làng phim ảnh xứ Trung. Không chỉ sở hữu fan hâm mộ đông đảo, cô nàng còn có nhân cách vàng và được nhiều diễn viên đàn em yêu mến.

Mới đây, trong một buổi livestream, sao nam Đặng Vi đã nhắc về Dương Tử và kể về kỉ niệm khi cùng tham gia dự án cổ trang Trường Tương Tư. Theo đó, anh cho biết ấn tượng của anh trước và sau khi gặp gỡ Dương Tử hoàn toàn khác nhau: “Dương Tử là người rất đáng yêu, cũng đặc biệt chuyên nghiệp. Lúc ở trường quay, chị ấy là một diễn viên rất chuyên tâm đi nghiên cứu nhân vật, giúp đỡ tôi rất nhiều. Ở cùng chị ấy, luôn cảm thấy Dương Tử là một diễn viên cực kỳ giỏi”.

“Đáng lẽ chúng tôi phải đọc kịch bản cùng nhau, nhưng lúc ấy Dương Tử đến Hoành Điếm phải cách ly, nên chị ấy tham gia đọc kịch bản qua kết nối online. Lần đầu tiên gặp Dương Tử là tôi đi chào chị ấy trước. Lúc ấy tôi đang tạo hình nhân vật, nhân viên bảo tôi đi chào Dương lão sư, tôi tưởng nhầm là thầy phụ trách tạo hình muốn nhìn xem tạo hình của tôi thế nào… Nhưng khi đi vào trong phòng, tôi lại nhìn thấy Dương Tử, tôi bối rối chào: “Xin chào, em là Diệp Thấp Thất”. Dương Tử nhìn tôi vậy cũng hoang mang theo, liên tục nói: “Tôi là Tiểu Yêu, tôi là Tiểu Yêu”- Đặng Vi chia sẻ.