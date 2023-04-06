Lỡ hẹn trở thành King - Queen năm nay, Tiêu Chiến quyết tâm 'hẹn yêu' Dương Tử trong dự án chuyển thể của Diệc Thư

Sao quốc tế 06/04/2023 10:09

Sau màn kết hợp đầy bùng nổ trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Dương Tử - Tiêu Chiến được các fan couple ‘đẩy thuyền’ liên tục và hóng đợi tái hợp. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cặp đôi sẽ 'hẹn yêu' trong dự án chuyển thể của Diệc Thư.

Dương TửTiêu Chiến hiện đang là 2 đỉnh lưu lượng nhận được sự quan tâm rất lớn của dân mạng. Sau màn kết hợp đầy bùng nổ, ăn ý trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, cặp đôi được các fan couple ‘đẩy thuyền’ liên tục và hóng đợi tái hợp trong dự án mới.

Lỡ hẹn trở thành King - Queen năm nay, Tiêu Chiến quyết tâm 'hẹn yêu' Dương Tử trong dự án chuyển thể của Diệc Thư - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tin bộ tiểu thuyết đình đám Thừa Hoan Ký sẽ được mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình. Theo đó, nam nữ chính đang được thảo luận lựa chọn nhắm tới Dương Tử và Tiêu Chiến.

Lỡ hẹn trở thành King - Queen năm nay, Tiêu Chiến quyết tâm 'hẹn yêu' Dương Tử trong dự án chuyển thể của Diệc Thư - Ảnh 2

Dù chưa có sự xác định chính thức nhưng thông tin này khiến các fan hâm mộ vô cùng phấn khích. Bên cạnh màn hợp tác ăn ý trên phim ảnh, Dương Tử và Tiêu Chiến ‘hữu duyên’ chiến thắng nhiều năm liên tiếp trong giải thưởng King & Queen của Đêm hội Weibo. Cặp đôi  đã khiến dân tình không khỏi phấn khích vì màn tương tác quá ngọt trên sân khấu.

Lỡ hẹn trở thành King - Queen năm nay, Tiêu Chiến quyết tâm 'hẹn yêu' Dương Tử trong dự án chuyển thể của Diệc Thư - Ảnh 3

Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng việc Dương Tử và Tiêu Chiến tái hợp trong Thừa Hoan Ký rất khó xảy ra vì douban của bộ phim vẫn còn để hình ảnh nam chính là Hứa Khải. Chính vì thế các fan couple đang ‘ngàn cân treo sợi tóc’ hóng đợi ekip phim ‘chốt’ dàn cast chính thức.

Lỡ hẹn trở thành King - Queen năm nay, Tiêu Chiến quyết tâm 'hẹn yêu' Dương Tử trong dự án chuyển thể của Diệc Thư - Ảnh 4

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Theo nguyên tác, Thừa Hoan Ký là bộ truyện thuộc thể loại văn học đương đại, nội dung chủ yếu truyền tải thái độ của phụ nữ trong thời đại đấu tranh độc lập mới thông qua kinh nghiệm sống phi thường của những cô gái bình thường.

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Thừa Hoan Ký sao hoa ngữ cbiz

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