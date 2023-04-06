'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu

Sao quốc tế 06/04/2023 11:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Liên Hoa Lâu có sự góp mặt của 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử đóng chính đã chính thức nhận tin vui lớn.

Dự án Liên Hoa Lâu đã chính thức đóng máy hơn nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa rục rịch lịch lên sóng. Bộ phim có sự tham gia của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh nhận được sự quan tâm của khán giả về mọi thông tin liên quan của bộ phim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Liên Hoa Lâu đã chính thức phá mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên IQIYI. Thành tích này được đánh giá rất cao, chứng minh sức hút của dự án. Được biết, đây là dự án được đầu tư khủng trước sự hợp tác của hai ông chủ lớn là Hoan Thụy Thế Kỷ và IQIYI. Với kinh phí đầu tư dồi dào, chất lượng của Liên Hoa Lâu được khán giả hết lòng chờ đợi.

'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu - Ảnh 1'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu - Ảnh 2'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu - Ảnh 3

Không những thế, bộ phim còn hội tụ dàn cast tên tuổi và thực lực. Đặc biệt, trong teaser giới thiệu các nhân vật tung ra, cảnh múa kiếm của Thành Nghị nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo.

'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu - Ảnh 4

Thành Nghị là sao nam nổi lên từ bộ phim ngược tâm Lưu Ly Mỹ Nhân Sát sau đó tiếp tục tấn công thị trường phim cổ trang. Gần đây nhất, dự án Trầm Vụn Hương Phai của Thành Nghị và Dương Tử được khán giả và nhà đài khen ngợi về diễn xuất đột phá của anh chàng khi cùng lúc đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau trong cùng một bộ phim.

'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu - Ảnh 5

Trong Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đảm nhiệm vai nam chính Lý Tương Di vốn là môn chủ Tứ Cố Môn đã thoái ẩn giang hồ. 10 năm sau, hắn đổi tên thành Lý Liên Hoa mang theo Liên Hoa lâu đi chữa bệnh khắp nơi, trở thành một vị thầy thuốc dân dã, được xưng tụng là thần y.

'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu - Ảnh 6

Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đằng Bình. Nội dung kể về Lý Tương Di (Thành Nghị) và Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) là kỳ phùng địch thủ. Sau giao hẹn quyết chiến Đông Hải, cả hai cao thủ dường như đồng loạt biến mất khỏi giang hồ.

10 năm sau, giang hồ xuất hiện một Lý Liên Hoa, đánh bậy mà thành danh trở thành thần y trong dân gian. Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) - thiếu niên nhiệt huyết mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, phát giác ra điểm kỳ lạ của vị thần y này. Y thề rằng sẽ tìm ra bằng chứng vạch mặt Lý Liên Hoa. Trong khi đó, Địch Phi Thanh luôn xem Lý Tương Di là đối thủ, sau khi quay lại giang hồ nhận ra Lý Liên Hoa tầm thường này chính là Lý Tương Di, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu - Ảnh 7

Trải qua hàng loạt vụ án, ba người trong quá trình phá án vui cười buồn giận đã kết nên một tình bạn sâu đậm. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh vốn đã không còn để tâm chuyện giang hồ, nhưng dưới sự tác động của thiếu niên Phương Đa Bệnh luôn lấy an nguy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà một lần nữa nhiệt huyết hăng hái của họ đã được nhóm lên. Ba người chung tay chiến đấu, phá các vụ kỳ án giang hồ, trả lại chính nghĩa và thái bình cho thiên hạ.

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