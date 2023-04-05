Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu

Sao quốc tế 05/04/2023 16:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ: 199 Yêu) do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính đã tung ra loạt ảnh tuyên truyền của các nhân vật chính trong phim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ: 199 Yêu) do Dương TửPhạm Thừa Thừa đóng chính đã tung ra loạt ảnh tuyên truyền của các nhân vật chính trong phim. Có thể thấy những hình ảnh với tone màu retro đưa khán giả quay về những cảm xúc của những năm 90.

Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 1Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 2Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 3

Đáng chú ý là tạo hình của Dương Tử trong áo hoodie vàng, điểm xuyến nơ đỏ trên tóc khiến dân tình hết lời khen ngợi vì sự trẻ trung xinh xắn. Không những thế, với hình ảnh này trông nàng tiểu hoa không còn nét quá dừ, trông xứng đôi hơn hẳn với nam chính kém tuổi.

Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 4Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 5Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 6

Trước đó, trong những ảnh leak tạo hình trưởng thành Dương Tử bị chê già hơn nam chính. Nhìn qua sẽ dễ dàng nhận ra sự chênh lệch tuổi tác lớn khiến nhiều netizen cho rằng 2 người không khác nào dì cháu, mẹ con. Mặc dù nhan sắc của cô nàng vẫn được khen xinh đẹp nhưng chỉ được khen ngợi khi không xuất hiện cùng nam chính.

Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 7

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Dương Tử thoát mác 'dừ' hơn nam chính trong loạt poster tuyên truyền nhân vật của Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 8

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

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