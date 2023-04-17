Nam chính Lợi Kiếm Hoa Hồng đối xử lạnh lùng với Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng với Dương Tử lại khác xa một trời một vực

Sao quốc tế 17/04/2023 11:02

Bên cạnh sự chú của khán giả về tạo hình cảnh sát của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng thì tương tác của cô nàng với nam chính cũng được quan tâm. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc nam chính Kim Thế Giai tỏ vẻ lạnh lùng với Nhiệt Ba nhưng với Dương Tử lại hoàn toàn khác biệt.

Những ngày qua, dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng do Địch Lệ Nhiệt BaKim Thế Giai đóng chính đã chính thức khai máy. Dự án đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân Tân Cương sau hơn nửa năm vắng bóng ở phim trường.

Nam chính Lợi Kiếm Hoa Hồng đối xử lạnh lùng với Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng với Dương Tử lại khác xa một trời một vực - Ảnh 1

Bên cạnh sự chú của khán giả về tạo hình cảnh sát của Địch Lệ Nhiệt Ba thì tương tác của cô nàng với nam chính cũng được quan tâm. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền lại hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai khi chung khung hình trong lễ khai máy. Theo đó, họ cho rằng Kim Thế Giai có vẻ lạnh lùng và xa cách khi đứng gần Nhiệt Ba. Bên cạnh đó, cả hai cũng không có tương tác hay trò chuyện gì cùng nhau.

Nam chính Lợi Kiếm Hoa Hồng đối xử lạnh lùng với Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng với Dương Tử lại khác xa một trời một vực - Ảnh 2Nam chính Lợi Kiếm Hoa Hồng đối xử lạnh lùng với Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng với Dương Tử lại khác xa một trời một vực - Ảnh 3

Đáng chú ý, dân tình còn đưa ra ảnh leak của Kim Thế Giai và Dương Tử khi ở phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Theo đó, Kim Thế Giai tích cực bắt chuyện với Dương Tử ngay khi mỹ nhân đang ngồi trang điểm. Nam diễn viên cũng cũng trò chuyện với người đồng nghiệp cực say sưa, vui vẻ.

Nam chính Lợi Kiếm Hoa Hồng đối xử lạnh lùng với Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng với Dương Tử lại khác xa một trời một vực - Ảnh 4

Chính vì thế, nhiều khán giả tỏ ra e ngại Kim Thế Giai và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ khó tạo chemistry bùng nổ. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng có lẽ do mới vào đoàn phim, cả hai chưa từng hợp tác chung, chưa quen thuộc nhau nên còn nhiều bối rối. Phải đợi chính thức vào cảnh quay và đợi những hình ảnh mới nhất của cả hai thì mới vội kết luận. Thêm vào đó, bộ phim có nội dung chính về điều tra, phá án chứ không thuần ngôn tình nên không có nhiều chemistry tình cảm thì không thể trách được.

Nam chính Lợi Kiếm Hoa Hồng đối xử lạnh lùng với Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng với Dương Tử lại khác xa một trời một vực - Ảnh 5

Lợi Kiếm Hoa Hồng là bộ phim truyền hình đề tài cảnh sát tội phạm. Nội dung kể về nữ chính Hoa Nghiên là một nữ cảnh sát có mong muốn tham gia vào đội chống ma túy hòng tìm ra chân tướng đằng sau cái chết của bạn trai. Xuyên suốt quá trình làm việc, Hoa Nghiên đã biểu hiện rất xuất sắc, từ đó được giao nhiệm vụ phòng chống buôn người.

Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim

Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim

Những hình ảnh đầu tiên về tạo hình cảnh sát của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng được tiết lộ đã khiến nhiều khán giả không hài lòng.

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Từ khóa:   Kim Thế Giai Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Lợi Kiếm Hoa Hồng sao hoa ngữ

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