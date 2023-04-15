Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim

Sao quốc tế 15/04/2023 19:04

Những hình ảnh đầu tiên về tạo hình cảnh sát của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng được tiết lộ đã khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Những ngày qua, dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai đóng chính đã chính thức khai máy. Được biết, dự án đánh dấu sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba sau thời gian dài ở ẩn. Trong lần trở lại này, mỹ nhân Tân Cương sẽ vào vai nữ cảnh sát Đặng Nghiên, dạng nhân vật cô chưa từng thử sức.

Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim - Ảnh 1

Đáng chú, trong những hình ảnh đầu tiên về tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba được tiết lộ đã khiến nhiều khán giả không hài lòng. Chính vì thế, mới đây, một blogger xứ Trung cho biết fan hâm mộ của mỹ nhân Tân Cương đã tổng hợp 700 bình luận vào trong 1 file pdf. Được biết, có 700 ý kiến nhận xét, góp ý liên quan đến kiểu tóc, makeup, trang phục.... sao cho phù hợp hơn với nhân vật. Thậm chí, rất nhiều vai diễn nữ cảnh sát trước đó của sao nữ khác cũng được mang ra so sánh.

Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim - Ảnh 2

Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim - Ảnh 3

Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim - Ảnh 4

Bên cạnh đó, blogger này cho rằng có vẻ như fan của Địch Lệ Nhiệt Ba lo lắng thái hóa. Vốn dĩ đây chỉ mới là tạo hình đầu tiên và cũng chưa biết cốt truyện phim ra sao thì không thể nào đóng góp ý kiến vội vàng sao cho hợp lý.

Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim - Ảnh 5Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim - Ảnh 6

Theo như những thông tin ban đầu, Lợi Kiếm Hoa Hồng là bộ phim truyền hình đề tài cảnh sát tội phạm. Nội dung kể về nữ chính Hoa Nghiên là một nữ cảnh sát có mong muốn tham gia vào đội chống ma túy hòng tìm ra chân tướng đằng sau cái chết của bạn trai. Xuyên suốt quá trình làm việc, Hoa Nghiên đã biểu hiện rất xuất sắc, từ đó được giao nhiệm vụ phòng chống buôn người.

Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim - Ảnh 7

Tham gia dự án này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hóa thân thành nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô sẽ dựa vào những suy luận tỉ mỉ, khả năng phán đoán chính xác và hành động liều lĩnh để khám phá ra sự thật gây sốc sau mỗi vụ án, từ đó khiến các đồng nghiệp trước đó từng tỏ thái độ hoài nghi phải thán phục.

Vừa lộ tạo hình cảnh sát đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng, fan hâm mộ liền gửi 700 ý kiến góp ý tới đoàn phim - Ảnh 8

Hiện tại, sự việc fan tổng hợp ý kiến góp ý về tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng vẫn còn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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