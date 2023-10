An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất ngờ gặp biến lớn khiến dân tình hoang mang

Dự án An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính luôn nhận được sự chú ý của khán giả, nhất là lịch lên sóng. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim gặp biến lớn khiến dân tình hoang mang.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tài khoản douyin chính thức của An Lạc Truyện đột nhiên hình đại diện, ẩn hết tất cả bài đăng liên quan đến dự án khiến dân tình hoang mang. Nhiều khán giả cho rằng đây có thể là màn khởi động ngầm báo hiệu bộ phim sắp sửa lên sóng. Một số ý kiến khác lại cho rằng tài khoản bị kẻ xấu xâm nhập nên bị ẩn dữ liệu.

Phía ekip phim An Lạc Truyện chưa có phản hồi về vụ việc này. Nhiều fan hâm mộ lo lắng cho ‘an nguy’ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết đây là một trong những dự án quan trọng đánh dấu sự chuyển hình trong sự nghiệp của cô nàng.

An Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tình Linh. Nội dung kể về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vốn là con cháu của khai quốc công thần nhưng vì biến cố gia tộc mà lưu lạc nhân gian. Nàng trở thành phụ tá của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), cùng anh dẹp loạn nơi biên cương. Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra sự việc năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho gia tộc.

Tuy nhiên, trong nguyên tác, Hàn Diệp sau này hóa ra lại là con trai của kẻ thủ của Nhậm An Lạc. Anh còn bị thương nặng đến mức tàn tật, mù lòa. Nữ chính vì người thương mà bạc cả tóc.

