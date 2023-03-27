Ghép ảnh 'khóa môi' Địch Lệ Nhiệt Ba, một người đàn ông bị 'tác động vật lý'

Sao quốc tế 27/03/2023 11:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, một nhà sáng tạo nội dung trên Douyin là Hồng Lượng (34 tuổi) vừa bị đánh vì ghép ảnh anh và Địch Lệ Nhiệt Ba khóa môi.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 hàng đầu của làng giải trí hiện nay. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài nguyên phim phong phú nên cô nàng chiếm được nhiệt yêu thích cao và có lượng fan hâm mộ đông đảo.

Ghép ảnh 'khóa môi' Địch Lệ Nhiệt Ba, một người đàn ông bị 'tác động vật lý' - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, một nhà sáng tạo nội dung trên Douyin là Hồng Lượng (34 tuổi) vừa bị đánh vì ghép cảnh anh và Địch Lệ Nhiệt Ba khóa môi. Cụ thể, nhà sáng tạo nội dung này thường xuyên xuyên sản xuất video được chỉnh sửa tỉ mỉ, lồng ghép bản thân vào các bộ phim truyền hình đã xảy ra xích mích với fan của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đỉnh điểm, người này đã ghép cảnh anh và mỹ nhân Tân Cương khóa môi trên xe ôtô và đặt tiêu đề “Tình yêu của Nhiệt Ba”. Thực chất, đây là cảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hôn Dương Dương được cắt từ bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.

Ghép ảnh 'khóa môi' Địch Lệ Nhiệt Ba, một người đàn ông bị 'tác động vật lý' - Ảnh 2Ghép ảnh 'khóa môi' Địch Lệ Nhiệt Ba, một người đàn ông bị 'tác động vật lý' - Ảnh 3Ghép ảnh 'khóa môi' Địch Lệ Nhiệt Ba, một người đàn ông bị 'tác động vật lý' - Ảnh 4Ghép ảnh 'khóa môi' Địch Lệ Nhiệt Ba, một người đàn ông bị 'tác động vật lý' - Ảnh 5

Màn chỉnh sửa này khiến fan của Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận, cho rằng người này biến thái, bôi nhọ danh dự của mỹ nhân Tân Cương. Fan của nữ diễn viên yêu cầu Hồng Lượng gỡ video và xin lỗi công khai.

Tuy nhiên, trong đoạn video đăng tải mới đây, Hồng Lượng xuất hiện với khuôn mặt có nhiều vết thương. Anh nói đã bị vài thanh niên khoảng 20 tuổi là fan của Địch Lệ Nhiệt Ba tìm đến phòng làm việc theo định vị trên điện thoại và tác động vật lý. Sau khi sự việc xảy ra, Hồng Lượng lập tức xóa đoạn video cắt ghép và thông báo ngừng phát hành nội dung trên kênh.

Ghép ảnh 'khóa môi' Địch Lệ Nhiệt Ba, một người đàn ông bị 'tác động vật lý' - Ảnh 6

Thông tin này nhận về nhiều ý kiến khác nhau, một số ý kiến cho rằng người đàn ông này bị thế là đáng vì có hành động biến thái, gián tiếp quấy rối Địch Lệ Nhiệt Ba. Số khác cho rằng không có bằng chứng rõ ràng nên không chứng minh được đó có phải là fan của nàng tiểu hoa hay không.

Hiện tại, trước sự việc rầm rộ này, phía Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn giữ im lặng và chưa có bất kỳ phản ứng hay chia sẻ liên quan gì.

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