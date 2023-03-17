Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nàng thơ đầy bí ẩn trên tạp chí Wonderland số mới nhất

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trên tạp chí Wonderland số tháng 3/2023. Theo đó, cô nàng đang quảng bá quảng bá cho mẫu trang phục nằm trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2023 của thương hiệu Dior.

Sau thời gian im ắng vào những tháng cuối năm 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức trở lại với đường đua nghệ thuật. Từ đầu năm 2023 đến nay, hàng loạt nhãn hàng, tạp chí đều có sự góp mặt của cô nàng làm đại diện.

Với phong cách bí ẩn, bộ ảnh miêu tả câu chuyện vào đầu mùa xuân, khi cây cối đâm chồi, một cô gái nhẹ nhàng đi lại giữa các tòa nhà cũ, nhẹ nhàng gõ vào cánh cổng sắt đen kỳ lạ để mở ra một bức tranh thời trang đầy ấn tượng.

Trong thời gian ở ẩn một thời gian dài, Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên được réo gọi nhiều nhất trên mạng xã hội bởi nghi vấn mang thai cùng "tra nam" Hoàng Cảnh Du. Lần đầu lên tiếng trước tin đồn này, mỹ nhân Tân Cương cho biết, thời điểm tin đồn lan truyền, cô rất tức giận. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ diễn viên cảm thấy buồn cười và mặc kệ sự bàn tán trong dư luận. Người đẹp thừa nhận "bất lực" trong việc thanh minh cho bản thân.

Cuối năm ngoái, đoàn phim dời lịch quay nên cô thưởng cho bản thân kỳ nghỉ dài nhất kể từ khi vào làng giải trí. Nguyên nhân vì cô mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần sau nhiều năm làm việc không nghỉ. Cô đã cố gắng không lo lắng, để tâm đến những tin đồn vu khống trong thời gian nghỉ ngơi nhằm sớm lấy lại sức khỏe, tái xuất showbiz.

Thế nhưng nhiều người tung tin cô ngừng công việc vì có thai. Địch Lệ Nhiệt Ba không giải thích vì "cho dù hàng ngày tôi livestream phủ nhận tin đồn thì vẫn có những người không chịu tin".

Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết, sự việc vừa qua khiến cô suy nghĩ rất nhiều về vấn đề gốc rễ của tin đồn đời tư và việc bản thân trở nên mất kiểm soát. Sau cơn khủng hoảng truyền thông, người đẹp hy vọng khán giả cho cô không gian, đừng quan tâm quá mức đến cuộc sống riêng tư của mình.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba có hai dự án Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện sắp lên sóng trong thời gian tới. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự trở lại của nàng tiểu hoa trên màn ảnh nhỏ.