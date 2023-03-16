Dương Mịch là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nổi tiếng của làng giải trí xứ Trung hiện nay. Để có được chỗ đứng và tên tuổi trong giới nghệ thuật, cô nàng đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong công việc, lẫn giữ mình trước những quy tắc ngầm trong giới giải trí.

Mới đây, mạng xã hội rộ lại đoạn phỏng vấn cách đây 2 năm của Dương Mịch nói về những quy tắc ngầm trong giới giải trí. Theo đó, cô cho biết bản thân đã từng không tránh thoát được những điều này : "Trong một đoàn phim mà không có những người dựa vào các mối quan hệ hoặc dùng tiền đổi lấy vai diễn thì mới không bình thường".

Không những thế cô còn tiết lộ từng bị đổi vai diễn do từ chối "giao dịch thể xác": "Bởi vì không có mối quan hệ nào nên bạn sẽ bị thay thế, và tôi đã bị đổi vai diễn. Ngay hôm sau có người thông báo là tôi không phải đến nữa, đã có người thích hợp cho vai diễn này hơn tôi".

Người thay thế Dương Mịch chính là bạn gái của đạo diễn. Lúc này, Dương Mịch đã hiểu được muốn có vai diễn thì phải "lên giường" với đạo diễn, đây là quy luật bất thành văn. Cô nàng còn cho biết bản thân chọn nỗ lực để luôn cảm thấy thanh thản trong lòng. Cô có thể nhìn thẳng mặt mọi người và nói bản thân không làm gì sai trái.

Bên cạnh đó, khán giả cũng cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là may mắn khi có đàn chị như Dương Mịch. Bởi vì, Dương Mịch đã từng đi qua và hiểu được nỗi vất vả của các diễn viên nữ nên không ép buộc ‘gà cưng’ mình làm điều bản thân không thích.