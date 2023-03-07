Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng?

Sao quốc tế 07/03/2023 19:07

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Mịch đã chia sẻ một hành động khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng.

Những ngày qua dự án điện ảnh Không Có Việc Gì Là Một Bữa Lẩu Không Thể Giải Quyết Được của Dương Mịch đã chính thức đóng máy chỉ sau 20 ngày khởi quay. Theo đó, đoàn phim cũng tung ra loạt ảnh đóng máy nhưng ‘chơi lớn’ chỉnh toàn bộ sang màu trắng đen để che màu tóc tẩy của Dương Mịch.

Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng? - Ảnh 1Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng? - Ảnh 2

Trước đó, trên trang cá nhân, Dương Mịch đã chia sẻ hình ảnh tẩy tóc trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. Nhiều người vô cùng tò mò với diện mạo mới của Dương Mịch trong lần thay đổi này.

Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng? - Ảnh 3

Dưới phần bình luận, nhiều người tranh cãi về diện mạo mới của Dương Mịch. Một số lời khen cho nhan sắc trẻ trung của Dương Mịch nhưng cũng có một số ý kiến lại chỉ trích nữ diễn viên và đoàn phim "ô dề", bất chấp thu hút sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng đoàn phim có ý tưởng thông minh khi giấu màu tóc của Dương Mịch để tạo sự tò mò cho diện mạo mới của nàng tiểu hoa.

Tẩy tóc chưa được bao lâu, mới đây, Dương Mịch lại tiếp tục chia sẻ trên mạng xã hội đã nhuộm lại tóc đen. Nhiều khán giả đã khen ngợi Dương Mịch kính nghiệp và cũng bày tỏ sự lo lắng cho ‘an nguy’ của mái tóc của cô nàng khi tẩy nhuộm nhiều lần trong thời gian ngắn vì tóc cô nàng vốn rất yếu.

Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng? - Ảnh 4

Trước đó, Dương Mịch từng trở thành đề tài bàn tán khi mạng xã hội soi ra đường chân tóc của Dương Mịch ngày càng lưa thưa và có xu hướng mất đi mảng lớn, đặc biệt là sau khi cô sinh con. Cư dân mạng cho rằng tuổi tác, căng thẳng trong công việc và tác động của hóa mỹ phẩm cũng khiến tình trạng này thêm phần trầm trọng.

Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng? - Ảnh 5Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng? - Ảnh 6Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng? - Ảnh 7

Sau đó, khi Dương Mịch xuất hiện trên tạp chí Elle với mái tóc búi cao, để lộ đường chân tóc khá dày dặn. Cô thổ lộ đây là kết quả của liệu trình sử dụng thuốc mọc tóc do bạn bè giới thiệu. Nữ diễn viên cho biết, mảng hói ở trước trán hiện đã được thu hẹp lại, tóc con mọc nhiều hơn. Tuy nhiên, cô quyết giấu tên loại thuốc mình sử dụng

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