Dương Mịch đầy quyến rũ trên tạp chí So Figaro số tháng 3, thẳng thắn chia sẻ khi được hỏi về vấn đề 'phiên vị'

Dương Mịch là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô nàng luôn giữ địa vị vững chắc trong lòng khán giả. Bất kể những thông tin mới liên quan đến mỹ nhân luôn giữ được nhiệt quan tâm của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Mịch trên tạp chí So Figaro số tháng 03/2023. Với tone màu đỏ cùng background ngập tràn sắc hoa, Dương Mịch xuất hiện đầy thần thái nhưng cũng không kém phần quyền lực và quyến rũ.

Được biết, trong bài phỏng vấn của trang báo này, khi được hỏi về vấn đề ‘phiên bị’ đang gây tranh cãi thời gian gần đây, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Thật ra tôi cũng không quá quan tâm. Sở dĩ tôi quyết định lựa chọn một bộ phim nhất định là vì kịch bản được thiết kế tốt và diễn xuất của các diễn viên tham gia trong bộ phim. Đây cũng là nguyên nhân có thể khiến tôi ủng hộ các bộ phim khác, cho nên tôi sẽ không quá cẩn thận đến vấn đề "phiên vị".

Để định nghĩa thế nào là một bộ phim có đại nữ chủ (nữ chính nhất phiên) và thế nào là một vở kịch của nam chính, đối với tôi, kịch bản và các nhân vật là không thể thiếu, và tầm quan trọng của chúng được sắp xếp trước những "mác" đó".

Một năm trở lại đây, mạng xã hội có nhiều lời bằng chứng cho thấy Dương Mịch đã ‘đường ai nấy đi’ với công ty quảng lý Gia Hành. Tuy nhiên, cô nàng vẫn chưa có lên tiếng chính thức về tin đồn này.

Được biết, Gia Hành vốn là công ty quản lý Dương Mịch khi mới vào nghề. Nữ diễn viên cũng có cổ phần trong công ty nhưng lại không nhận được nhiều đãi ngộ tốt. Sau khi nổi tiếng, nàng tiểu hoa luôn phải nâng đỡ các đàn em, thậm chí phải nhận những vai diễn mình không thích, luôn làm việc quá sức.

Cho đến thời điểm hiện tại, Dương Mịch là một trong số những ngôi sao có đời tư và sự nghiệp gây tranh cãi nhất. Điều này đã ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Trong khi đối thủ của Dương Mịch là Triệu Lệ Dĩnh ngày một được công nhận là diễn viên thực lực thì Dương Mịch vẫn loay hoay với những bộ phim về thần tượng.

Sau khi dính ồn ào hẹn hò các diễn viên trong showbiz, Dương Mịch còn dính một số cáo buộc nợ nần gây ảnh hưởng đến uy tín của cô. Thêm vào đó, hai bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu và Cám Ơn Bác Sĩ ra mắt cùng thời điểm nhưng vẫn không cứu vãn được sự nghiệp của Dương Mịch. Thậm chí, cô còn được bình chọn là diễn viên gây thất vọng nhất năm 2022.

Vừa qua, Dương Mịch bất ngờ khi chuyển hướng sang đóng điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được. Về thể loại, phim không phải thuộc típ ngôn tình như các dự án trước đây Dương Mịch tham gia, đây là một dự án thuộc thể loại phim hài, trinh thám. Vai diễn điện ảnh lần này khiến không ít fan hâm mộ hy vọng cô có thể vực dậy danh tiếng sau ồn ào.