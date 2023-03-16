Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh trước thềm lên sóng

Sao quốc tế 16/03/2023 13:25

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính sẽ lên sóng vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, mới đây, có thông tin bộ phim này bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh trước thềm lên sóng.

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính sẽ lên sóng vào 12/3 tới sau khi Tinh Lạc Ngưng Thành Đường kết thúc. Tuy nhiên, dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã kết thúc nhưng phim của mỹ nhân Tân Cương vẫn chưa rục rịch lên sóng.

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh trước thềm lên sóng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội cho biết lý do bộ phim chưa có lịch lên sóng vào giữa tháng 3 vì chưa qua xét duyệt lần 2. Trước đó có nguồn tin nói rằng, phim ban đầu dự tính lên sóng ở đài CCTV. Sau đó, lại có thông tin phim sẽ lên sóng song song 2 đài là Chiết Giang và Giang Tô. Tuy nhiên hiện tại, việc đàm phán diễn ra không thuận lợi và để kịp tiến độ lên sóng, có thể phim sẽ được chiếu mạng trước.

Công Tố Tinh Anh dựa trên 10 vụ án điển hình có thực, phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (Địch Lệ Nhiệt Ba), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh trước thềm lên sóng - Ảnh 2

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Mặc dù thông tin Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có lịch lên sóng vì chưa qua xét duyệt lần 2 chỉ là đồn đoán nhưng vẫn gây xôn xao và hoang mang cộng đồng mạng.

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