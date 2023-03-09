Vừa đập tan tin đồn bầu bí, Địch Lệ Nhiệt Ba lại lộ bằng chứng 'ở ẩn' để âm thầm kết hôn?

Những ngày qua, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức lộ diện xóa tan tin đồn ‘ở ẩn’ vì mang thai, sinh con. Thế nhưng, chưa được bao lâu, mạng xã hội lại một phen nháo nhào trước khoảnh khắc mới nhất của cô nàng. Cụ thể, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với một chiếc nhẫn kim cương cực lớn ở ngón áp út bên tay trái.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng cô nàng đã thừa nhận việc kết hôn nên mới công khai đeo nhẫn cưới. Trong đó, đối phương rất có thể chính là Hoàng Cảnh Du – người yêu được đồn đoán nhiều nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba. Đặc biệt là giữa thời điểm tin tức yêu đương với Hoàng Cảnh Du đang tràn ngập khắp nơi.

Tuy nhiên, ngay sau đó, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba đã lên tiếng bênh vực cô nàng. Họ khẳng định truyền thông cố tình tạo chủ đề bàn luận không đáng có, khi mà sự thật là trong bức ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba đã đeo nhẫn ở cả hai tay.

Ngón giữa bên phải đeo nhẫn của Mikimoto (vì nữ diễn viên là người phát ngôn toàn cầu của thương hiệu trang sức này) và ngón áp út bên trái đeo nhẫn của nhà mốt Dior ngay sau khi cô nàng được tuyên là đại sứ thương hiệu 2 mảng thời trang và làm đẹp tại khu vực Trung Quốc.

Đặc biệt, fan cũng chỉ ra việc mỹ nhân Tân Cương là một người rất thích đeo phụ kiện trang sức, đặc biệt là nhẫn. Rất nhiều lần người đẹp này xuất hiện với các kiểu nhẫn khác nhau, và thường đeo không cố định ở một ngón nào trên bàn tay. Thậm chí có thời điểm Địch Lệ Nhiệt Ba còn đeo hẳn 10 chiếc nhẫn trên tay. Điều này là nhằm mục đích quảng bá sản phẩm chứ không hề có chuyện kết hôn hay xào couple gì cả.

Cách đây ít ngày, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn tái xuất gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Nguyên nhân là bởi trước đó cô đã ở ẩn quá lâu. Thậm chí, nhiều netizen đã lung lay, suýt tin rằng lời đồn cô mang bầu, bí mật ra nước ngoài sinh con là sự thật. Tại đây, nữ diên viên đã chính thức lên tiếng nguyên nhân là bởi thời gian qua cô làm việc quá nhiều nên muốn dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi, tuy nhiên lại gặp những tin đồn xấu.

Trong lúc Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại, dân tình "soi" bụng của mỹ nhân Tân Cương đều phát hiện tất cả những tin đồn trước đây đều là sai trái. Nữ diễn viên vẫn sở hữu vòng eo con kiến, thậm chí, một số người còn nhận xét phần xương cánh bướm của cô nàng quá gầy.