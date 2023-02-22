Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nhá hàng lịch lên sóng thì đã bị fan cứng phim phá án chê vì một điều?

Sao quốc tế 22/02/2023 10:00

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính vừa nhá hàng lịch lên sóng. Bên cạnh những bình luận hóng chờ dự án của ‘mỹ nhân Tân Cương’ lên sóng thì cũng có không ít những bình luận trái chiều.

Nửa năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ biến mất trên các phương tiện truyền thông Hoa ngữ. Cô cũng hiếm xuất hiện tại các sự kiện hay trên các bìa tạp chí thời trang hàng đầu Trung Quốc như trước. Sự im lặng của Địch Lệ Nhiệt Ba làm rộ lên nhiều nghi vấn, thậm chí, cô nàng còn vướng tin đồn mang thai.

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nhá hàng lịch lên sóng thì đã bị fan cứng phim phá án chê vì một điều? - Ảnh 1

Đáp lại, nữ diễn viên đăng ảnh khoe eo thon. Cô cũng giải thích việc dừng làm việc thời gian qua vì muốn nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và không muốn trở thành nô lệ của danh vọng. Nàng tiểu hoa cũng thừa nhận, từ khi vào nghề, cô làm việc không ngừng để tích lũy kinh nghiệm, các dự án nối đuôi nhau. Hiện tại, cô muốn khắt khe hơn trong việc lựa chọn kịch bản, hướng tới những dự án có chiều sâu và các nhân vật phù hợp.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính sẽ lên sóng vào 12/3 tới sau khi Tinh Lạc Ngưng Thành Đường kết thúc. Mặc dù lịch lên sóng này chưa có sự xác nhận chính thức của đoàn phim nhưng đã nhận nhiều phản hồi đông đảo của khán giả. Bên cạnh những bình luận hóng chờ dự án của ‘mỹ nhân Tân Cương’ lên sóng thì cũng có không ít những bình luận trái chiều.

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nhá hàng lịch lên sóng thì đã bị fan cứng phim phá án chê vì một điều? - Ảnh 2

Theo đó, nhiều khán giả từng xem qua trailer cho rằng phim có khả năng flop cao do diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba. Họ cho rằng đây là phim chính kịch về đề tài phá án nhưng diễn xuất của cô nàng lại đơ cứng, gượng gạo. Thậm chí, nhiều fan của thể loại phim hình sự, phá án cho rằng họ bao năm xem phim phá án Trung Quốc chưa bao giờ thấy nữ chính nào chuốt mi giả cong vút như Nhiệt Ba.

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nhá hàng lịch lên sóng thì đã bị fan cứng phim phá án chê vì một điều? - Ảnh 3

Công Tố Tinh Anh dựa trên 10 vụ án điển hình có thực, phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (Địch Lệ Nhiệt Ba), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nhá hàng lịch lên sóng thì đã bị fan cứng phim phá án chê vì một điều? - Ảnh 4

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

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