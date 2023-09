An Lạc Truyện chưa kịp lên sóng đã bị Địch Lệ Nhiệt Ba 'hại' vì tạo hình tóc trắng của cô nàng

Dự án An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính luôn nhận được sự chú ý của khán giả. Thời gian gần đây có thông tin dự án đã chính thức được qua kiểm duyệt và cán mốc 2 triệu lượt đặt xem trước khiến các fan hâm mộ càng háo hức mong chờ phim lên sóng.

Mặc dù chưa rục rịch thời điểm lên sóng chính thức, tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh tóc trắng của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện. Fan nguyên tác của An Lạc Truyện đã không khỏi bất ngờ trước tạo hình lần này của Địch Lệ Nhiệt Ba. Bởi lẽ ở trong truyện, Nhậm An Lạc chỉ bị bạc ở nửa dưới đuôi tóc mà thôi, thế nhưng khi lên phim, phần tóc bạc đó đã lan ra cả đầu.