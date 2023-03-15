An Lạc Truyện chưa kịp lên sóng đã bị Địch Lệ Nhiệt Ba 'hại' vì tạo hình tóc trắng của cô nàng

Dự án An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính luôn nhận được sự chú ý của khán giả. Thời gian gần đây có thông tin dự án đã chính thức được qua kiểm duyệt và cán mốc 2 triệu lượt đặt xem trước khiến các fan hâm mộ càng háo hức mong chờ phim lên sóng.

Mặc dù chưa rục rịch thời điểm lên sóng chính thức, tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh tóc trắng của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện. Fan nguyên tác của An Lạc Truyện đã không khỏi bất ngờ trước tạo hình lần này của Địch Lệ Nhiệt Ba. Bởi lẽ ở trong truyện, Nhậm An Lạc chỉ bị bạc ở nửa dưới đuôi tóc mà thôi, thế nhưng khi lên phim, phần tóc bạc đó đã lan ra cả đầu.

Không những thế, khán giả không khỏi thất vọng vì nhan sắc quá dừ. Gương mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét là có phần hơi thô với sống mũi quá cao. Mái tóc trắng trông cũng chẳng hề ăn nhập với đôi lông mày đen, đôi môi đỏ đậm. Có thể nói, tạo hình tóc bạch kim lần này có phần "dìm" nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba hơn hẳn.

An Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tình Linh. Nội dung kể về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vốn là con cháu của khai quốc công thần nhưng vì biến cố gia tộc mà lưu lạc nhân gian. Nàng trở thành phụ tá của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), cùng anh dẹp loạn nơi biên cương. Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra sự việc năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho gia tộc.

Tuy nhiên, trong nguyên tác, Hàn Diệp sau này hóa ra lại là con trai của kẻ thủ của Nhậm An Lạc. Anh còn bị thương nặng đến mức tàn tật, mù lòa. Nữ chính vì người thương mà bạc cả tóc.